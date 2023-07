Libertad Avanza presentó su lista de precandidatos

Este jueves por la tarde, y con la presencia de la precandidata a Gobernadora por la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, hizo la apertura de campaña y presentación de lista, Libertad Avanza.

El partido liderado por Eduardo Telechea, como precandidato a Intendente y Javier Milei a Presidente, tuvo su acto pasadas las 17 horas en su local de Av. Campomar y Sansiñena.

Los referentes de General Paz, contaron con el apoyo y acompañamiento de familiares, amigos, simpatizantes, y además con precandidatos a Intendentes de Chascomús y Brandsen, así como también al precandidatos diputados provinciales.

En su alocución, Telechea agradeció “a todos quienes dieron este salto de acompañarnos en la lista, en búsqueda de la nueva idea, que es la libertad. Idea que va a sacar este país adelante”

“Tomamos la decisión con Edgardo (Salerno, primer candidato a Concejal), cuando nuestros hijos hicieron un grupo de wathsapp para hacer la ciudadanía para irse del país. Fue un momento en el que dijimos ‘algo tenemos que hacer’… Empezamos a buscar gente de trabajo, que tuviera ganas de trabajar, compromiso (…) En nuestro grupo van a encontrar maestros, auxiliares, gente de trabajo de todos los ámbitos, de un herrero hasta un comerciante, tambero. Abarcamos todos los lugares que podíamos, expresando todos los rubros de trabajo, donde todos tienen problemas. Tenemos un país tremendamente empobrecido, y creíamos necesario poner un granito de arena en todos los rubros, ayudar en este cambio”

“Me críe en la inflación y cada año dicen ‘esto se termina’, pero seguimos igual, y los argentinos somos cada vez más pobres (…) La célula básica de un país es el municipio, empecemos a construir de abajo hacia arriba, desde todos lados. Hoy estamos empezando, hemos armado esto, y miren con qué rapidez. Estas ideas de libertad, hace 4 o 5 años atrás casi que decir que eras liberal, era mala palabra, yo lo soy desde que tengo 16 años, empecé en el ’84 en la democracia fundante del Centro de Estudiantes, siguiendo las ideas de Alberdi… he sido Concejal de este pueblo por Unión Vecinal, es algo que me apasiona y que por razones personales estuve alejado, pero cuando vemos que las ideas de libertad eran posibles en este país, decidimos avanzar. Este país tiene que volver a ser una potencia del mundo como lo fue en algún tiempo”, anheló.

Con el propósito de no extenderse en el tiempo omitió mencionar la plataforma de campaña que tienen prevista, sin embargo aseguró que “somos la única fuerza política de este distrito que hemos hecho ahora y para esta elección, 15 propuestas que son los problemas fundamentales. Somos la única fuerza que ha hecho y ha trabajado en hacer propuestas concretas, todo se puede hacer. Quienes me conocieron como Concejal saben que para mí no hubo cosas imposibles, para mí la resignación no es una cuestión de vida. Creemos que todo con esfuerzo se puede lograr. Si nos hubiéramos resignado en su momento, hubiéramos tenido el Ceamse en Ranchos, y sin embargo, empoderando a la gente, movilizando a la gente, el Ceamse no fue posible en la provincia de Buenos Aires. Fue una lucha que arrancamos de acá, de Ranchos (…) Por eso digo que tenemos una agenda política y para nosotros no hay imposibles (…) solo hay que tener el conocimiento, la decisión el coraje y un buen grupo, como el que sé que tengo”.

Los precandidatos a Concejales Edgardo Salerno y Daniela Girod explicaron los motivos que lo llevaron a ser parte de este proyecto, así como también los objetivos que los tienen en mente en caso de ser electos. Lo propio hizo la precandidata a Consejera Escolar Carina Camargo. Todos ellos, enfatizaron en la niñez, la educación y el acompañamiento a los más necesitados, pero con una mirada fija en la necesidad de eliminar el asistencialismo de manera permanente, sino como un puente para ayudar en el crecimiento personal de cada vecino (Ver video)

Cerró el acto la precandidata a Gobernadora, Carolina Píparo que aseguró que “hoy tenemos una gran oportunidad, una oportunidad histórica que se la debemos a una sola persona, que se llama Javier Milei, que es el hombre que cambió la agenda política de Argentina. Creo que sin él, no estaríamos ni siquiera empezando a hablar, tal vez no tendríamos oportunidad de postularnos a muchos cargos muchísimos de nosotros; y con él y tener la aceptación que tiene. Es tan distinto caminar la provincia con la boleta de Javier. Genera en la calle una empatía y una conexión con la gente que es única. La gente confía en él, cree en él, y en ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando, que nada se termina en el 23, que él va a llegar a la Casa Rosada, desde todos nosotros, desde los Concejos Deliberantes, desde las intendencias, desde la gobernación. Por supuesto que tenemos que apuntalar y saber para quién hemos hecho campaña, la persona que ha defendido las ideas de la libertad”, selló.

Galería de imágenes

Precandidato a Intendente: Eduardo Telechea

Precandidatos a Concejales Titulares:

1-Edgardo Salerno

2- Daniela Girod

3-Geremías Spacarotella

4- Evangelina Telechea

5- Oscar Piedra

6- Camila Álvarez

Precandidatos a Concejales suplentes:

1- Edgardo Contreras

2- Emilce Bona

3-Miguel sabatié

4-Mabel Espósito

Precandidatos a Consejeros Escolares Titulares:

1-Carina Camargo

2-Esteban Echague

Precandidata a Consejera Escolar Suplente:

1-Noelia Rocío Quinteros

2-Mauro Llanos