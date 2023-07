Cecilia Cabral renunció a Juntos y forma un bloque unipersonal

La Concejal Cecilia Cabral, a través de un comunicado de prensa, informa a la ciudadanía de su renuncia al Bloque Juntos por General Paz, y la conformación del unibloque «Raíces».

Cabe aclarar que la misma, ya fue leída en la Sesión Ordinaria 10/2023.

COMUNICADO DE PRENSA

EN EL DÍA DE HOY, HE DECIDIDO PRESENTAR MI RENUNCIA AL BLOQUE DE JUNTOS POR GENERAL PAZ. ME LLEVA A TOMAR ESTA DECISIÓN UNA SUMATORIA DE HECHOS, ALGUNOS DE LOS CUALES, ME AFECTARON EN LO PERSONAL.. DESCALIFICACIÓN, NINGUNEO…

NO PUEDO ENTENDER COMO ALGUNOS DE «LOS PROPIOS» NO ENTIENDAN QUE EL DIÁLOGO O QUE VEAN LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA «EN POST DEL BIEN COMÚN «COMO ALGO ESPURIO. CUANDO EN DEFINITIVA, AL FINAL DEL CAMINO LO QUE BUSCAMOS MUCHAS VECES EN LA DISCREPANCIA ES EL BIEN DE NUESTRA SOCIEDAD.

ESTA DECISIÓN LA PODRÍA HABER TOMADO ANTES DEL CIERRE DE LISTAS… PERO HUBIERA QUEDADO COMO QUE LO HACÍA POR UN CARGO, POR RENCOR, POR NO HABER SIDO CONSULTADA SOBRE LA RENOVACIÓN DE MI BANCA, PORQUE ME DEJARON AFUERA.. Y REALMENTE EL FIN ÚLTIMO ES AYUDAR A LOS VECINOS Y LAS VECINAS QUE CONFIAN EN MI.

EL 10 DICIEMBRE VUELVO AL LLANO; SEGUIRÉ SIENDO MARÍA CECILIA CABRAL, LA MUJER, LA MADRE, LA AMIGA, LA SEÑO CECI; Y VOY A SEGUIR SIENDO LA MISMA PERSONA QUE ASUMI HACE 4 AÑOS MI COMPROMISO CON LA COMUNIDAD DE GENERAL PAZ.

LA QUE RESPETA AL QUE PIENSA DISTINTO, LA QUE ESTÁ EN CONTRA DE LA COSA OSCURA, CON FINES REMUNERATIVOS EN LA MILITANCIA.

A PARTIR DE ESTA RENUNCIA, VOY A FORMAR EL BLOQUE UNIPERSONAL AL CUAL VOY A LLAMAR RAICES, QUE ES AHÍ DONDE DEBEMOS VOLVER A EMPEZAR. DONDE EL HECHO DE PENSAR DISTINTO O IGUAL QUE UN CASUAL ADVERSARIO POLÍTICO, NO SEA CONSIDERADO POR PERSONAS COMO UN ACTO DE TRAICIÓN A LA PATRIA.

DÓNDE LAS IDEAS SIEMPRE SEAN LO MÁS IMPORTANTE, SOBRE TODO CUANDO ESTAS BENEFICIAN A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.. NUNCA A UNOS POCOS…

RAICES BLOQUE

María Cecilia Cabral Concejal