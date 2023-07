Fue presentada la lista de precandidatos de Unión por la Patria

En la noche de ayer, el actual Intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, realizó la presentación de la lista que lo acompañará en los próximos comicios del 13 de agosto, en la sede del Partido Justicialista.

En un ambiente más bien íntimo (teniendo en cuenta que este sábado será la apertura de campaña y nueva presentación ante la comunidad), pero con las instalaciones totalmente colmadas, el acto se llevó adelante para los medios de prensa, familias, amigos, funcionarios y demás referentes del partido.

A través de un video se visibilizaron las diferentes obras, eventos y actividades sociales, deportivas y culturales que se impulsaron, promovieron e inauguraron en los últimos cuatro años de gestión, destacando dichas acciones a través de su slogan de campaña “Hacemos lo que decimos”.

La primera en hacer uso de la palabra, fue la presidenta del PJ, Rita Castro, quien reconoció que se sienten “orgullosos de presentar a los compañeros y compañeras que tenemos aquí. Hablar un poquito con las familias y hacerles llegar un mensaje de parte del Consejo del Partido, que sabemos que no es fácil ser hijo, hermano, pareja de alguien que decide comprometerse y ponerse a trabajar en política; porque se ponen en juego muchas cosas, sobre todo lo más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo. (…) También se ponen e valor otras cosas como el compromiso”. En este sentido, Castro resaltó el hecho de que todos y cada uno de los integrantes de la lista aceptaron el desafío, sin cuestionar el lugar que ocuparían en ella, “y acompañar al Intendente. Eso nos da una pauta que tenemos un Intendente que trabaja a diario para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del distrito”.

Uno a uno fueron nombrados los precandidatos, teniendo la posibilidad de presentarse ante los concurrentes a través de una pequeña auto reseña, así como también exponer sus objetivos y motivos para sumarse al proyecto de Unión por la Patria.

En su mayoría, por no mencionar a todos, dejaron en claro que la principal motivación que tuvieron para aceptar la propuesta, fue el hecho la demostración de compromiso que tiene el Gobierno de Álvarez para con el Distrito, demostrado en las obras y demás acciones que se vieron reflejadas en el video proyectado minutos antes. Así como también, la necesidad de involucrarse en política para que esto siga siendo posible. (Ver video)

La figura del máximo referente del PJ a nivel local, Juan Carlos Veramendi tampoco fue olvidada, y fueron varios los que lo mencionaron recordando alguna anécdota o simplemente agradeciéndole por la confianza y el apoyo que recibieron en su momento, así como también su compromiso social, político y democrático.

El precandidato a Intendente por Unión por la Patria, Juan Manuel Álvarez, fue el último en brindar su discurso. Más allá de los agradecimientos correspondientes, tanto a la familia, a los miembros del Consejo del Partido, de la Juventud peronista, a quienes integran la lista; subrayó a través de diversos párrafos el rol que cumplen los funcionarios, quienes actualmente están en el Consejo Escolar, y muy especialmente a todos los trabajadores de la salud.

Luego de enumerar todos los objetivos que prometieron y cumplieron, Álvarez aseguró que “estoy convencido, junto con los integrantes de las listas, que tenemos que ir por otro proceso en estos cuatro años. Tenemos que ir por ordenar nuestra ciudad, por organizar algunas cuestiones estéticas. Nosotros tenemos una visión donde la familia es parte de la vida pública. Ahí hablamos de seguridad, educación, salud, de vivienda y desarrollo. El concepto de familia creemos que es fundamental; (…) y en esta segunda etapa creemos que tenemos que apuntar también a ese desarrollo”

“Muchas veces caemos en la tentación de hablar de las cosas que hicimos, y a mi me3 gusta reconocer que aún nos faltan cosas por hacer, y por eso vamos a trabajar cuatro años más”, prometió, agregando que “tenemos que generar una revolución, un trabajo integral para el Parque Industrial, para generar empleo. Tenemos que empezar a pensar en el desarrollo de nuestra comunidad, no solamente en las obras e infraestructura, que son importantes, y las vamos a continuar, sino en el desarrollo de toda esa comunidad. En la posibilidad de que jóvenes profesionales como Paulo (Chung) puedan volver a su distrito a ejercer su profesión, porque en realidad, esa sinergia va a hacer que el Distrito sea cada día más pujante y que tengamos cada vez a nuestros hijos más cerca nuestro. Y que además, nuestros hijos y nietos tengan mayores posibilidades que las que tuvimos nosotros, más allá de lo que establezca el Estado”.

“Creo en la meritocracia, pero también en que si no partimos todos de la misma base es muy difícil que dejemos todos en manos de la meritocracia o del mercado; por eso trabajamos incansablemente con los chicos, por eso invertimos en educación, en el boleto estudiantil, en la Casa del Estudiante, en el Centro Universitario, porque creemos que la educación junto con otros elementos es la base de nuestro futuro”, selló.

Otro eje que “es fundamental” es la Seguridad, donde “lo que queremos es mantener la idiosincrasia que tenemos de pueblo, que conocemos a todos, que seguimos dejando las bicicletas o el auto abierto. Les puedo asegurar que trabajamos mucho para eso, y por eso estamos como estamos. Pero la seguridad no solamente es poner cámaras de seguridad, sino sería muy fácil, no habría inseguridad en ningún lugar de la Argentina. La seguridad, o la inseguridad es multicausal, y se hace conteniendo a los que menos tienen, se hace con políticas de educación, con políticas de inclusión, con políticas de desarrollo y trabajo. No solamente con cámaras de seguridad”.

Para el precandidato a Intendente, el camino correcto para gobernar es a través del diálogo, con el vecino y las instituciones, y por ello es que impulsó la mesa de diálogo, la cual se convirtió en ordenanza a través del HCD para que una vez al año distintos actores sociales debatan y propongan ideas para ayudar a hacer una mejor gestión.

“El objetivo nuestro, de acá y si la gente lo decide, los próximos cuatro años, es que en la zona no solamente seamos el orgullo no solo por la calidad que tenemos en la salud, por la cantidad de obras que hacemos, sino además por tener el distrito más bonito y más ordenado de la zona”, aseguró Juan Manuel Álvarez.

Galería de imágenes

Unión por la Patria presenta la siguiente lista de precandidatos:

PRECANDIDATO A INTENDENTE: Juan Manuel Álvarez

PRECANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES:

1- Noelia Massaccesi

2- Darío Martinetti

3- Nancy Lamarque

4- Alberto Sallago

5- Olga Veramendi

6- Paulo Chung

PRECANDIDATOS A CONCEJALES SUPLENTES:

1- Florencia Bustamante

2 –Edgar Mendilahatzu

3- Natalia Romero

4- Leonardo Speranza

PRECANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES:

1- María del Carmen Ruiz

2- Telmo Martín Díaz

PRECANDIDATOS A CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES:

1- Verónica Arenas

2- Ángel Godoy