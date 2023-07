La UCR presentó a sus precandidatos con miras a las PASO 2023

A menos de 30 días de los comicios, la lista encabezada por Juan Ignacio “Rulo” Tobio como precandidato a Intendente de General Paz, fue presentada ante correligionarios, familias y amigos en el Comité de la UCR en la noche del viernes.

Rompiendo con los protocolos habituales, donde un maestro de ceremonia presenta a cada uno de los integrantes de la lista (ver video), fue el propio Tobio quien se encargó de dicha tarea, haciendo un pequeño prólogo de agradecimientos a todos los concurrentes, especialmente al Intendente de General Belgrano, Osvaldo Dinapoli, “en quien nosotros nos apoyamos mucho y siempre contribuye con toda la humildad para con nuestras consultas, y por supuesto en este año tan especial que se avecina y vislumbra grandes cambios en nuestro distrito, vamos a necesitar el apoyo de todos”, expresó Tobio.

Tadeo Goñi y Fernanda Luna precandidatos a Consejeros Escolares fueron los primeros en decir unas palabras, enfatizando en su compromiso para con la educación, poniendo su conocimiento a disposición para dicha tarea.

Luego fue el turno de Silvio Hirigoyen, quien en las elecciones pasadas fue candidato a Concejal en primer término por NOS, de Juan José Gómez Centurión. En este caso, el productor prometió poner a disposición su conocimiento en el ámbito rural, aclarando que no dudó en sumarse a esta propuesta “porque creo que la forma de sacar esto adelante es involucrándonos. Desde mi lugar de trabajo, soy tambero, sufro el mal mantenimiento de los caminos, la luz que no anda bien, y todo lo que ustedes saben: que al campo lo tienen olvidado”.

El Dr. Sergio Pérez por su parte destacó la heterogeneidad de la lista, y el nivel de las propuestas, lo cual lo impulsó a acoplarse al grupo de trabajo y sumar su experiencia dentro del ámbito de la salud.

La precandidata a Concejal en segundo término, Victoria Alfonsín agradeció el hecho de haber sido tenida en cuenta una vez más, e integrar esta lista en la que “todos tenemos un objetivo común, y donde se discute de manera democrática (…) así que esperamos que nos acompañen, y entre todos hagamos un General Paz mejor”, anheló.

Marcelo Lois, el precandidato a concejal en primer término se mostró emocionado por estar en la casa radical, la cual cobijó a su padre y a su abuelo, y donde “me encontré con un grupo hermosísimo, que se sumaron muchos chicos jóvenes que le dieron un gran impulso a este proyecto. Nosotros somos quizás la cara visible de un gran grupo que viene por detrás (…), y la idea es trabajar para que General Paz no sea solamente Ranchos, que General Paz integre a todas las localidades: Villanueva, Alegre, Villanueva… y que se sientan parte de este distrito, y para que los jóvenes, los no tan jóvenes y los más jóvenes que yo, tengan posibilidades y no tengan que depender siempre del Estado. Que se puedan generar esas condiciones que necesitamos para que los chicos tengan esa libertad, que tengan esa dependencia (sic), que tengan esa dignidad que a veces vemos que se está empezando a perder de a poquito. La dignidad de poder decir ‘lo hice yo, y no tuve que ir a pedir’ (…) para eso nos sumamos. Esperemos que se desarrolle todo con normalidad, que sea una gran elección, que nos acompañen, que nos apoyen, que trabajen con nosotros a la par, que lleven nuestro mensaje; y ojalá octubre nos encuentre con Rulo y este gran equipo a la cabeza, y en diciembre podamos ser Ejecutivo”, concluyó.

Cerrando el acto, el precandidato a intendente, y actual concejal de Juntos, Juan Ignacio Tobio destacó que en estas elecciones se plantearon nuevos desafíos “con una campaña más larga, quizás con más desgaste, con más riesgos, pero teniendo la convicción de que asumiendo esos riesgos los resultados pueden ser diferentes”. Además, especificó que su campaña se basará principalmente en cuatro ejes, los cuales fueron explicados de manera concisa, pero donde se prevé que en lo que resta de la campaña, se irán presentando de manera más detallada, semana a semana.

En su discurso hubo fuertes críticas al Ejecutivo actual, donde “no hay cambios profundos, el cambio que necesita el distrito”, así como también que en el último mes se hicieron acuerdos y entregas de viviendas, más algunas otras promesas para los próximos meses, como manotazos de ahogados y solo con una mirada electoralista.

El desarrollo productivo, la Salud, la Seguridad y la integración social son esos cuatro pilares en los cuales la Unión Cívica Radical pone sobre el tapete para competir en las internas de Juntos por el Cambio con sus socios directos, Defensa Comunal; así como también con las otras fuerzas que serán parte de estas elecciones PASO del 13 de agosto.

“Si miran nuestras propuestas se van a dar cuenta que son cosas realizables, tangibles, cosas que vamos a llevar adelante realmente si llegamos al Gobierno”, prometió Tobio.

