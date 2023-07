LLAMADO A REGULARIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL CEMENTERIO

Expte. 4047-32498/23 – Decreto 653/23 – La Municipalidad de General Paz, a través de la oficina de Cementerio, cita por el término de 60 días corridos a partir del 10 de julio de 2023, a los titulares de las Nicheras vencidas en las SECCIONES C , C bis y C I, que a continuación se detallan, a fin de regularizar su situación fiscal. Caso contrario, la Municipalidad de General Paz, según Ordenanza N° 15/75 quedará facultada para trasladar los restos al Osario Publico.

SECCIÓN C:

Nichera N° 19 DELLA VEDOVA, Luis Maria,DELLA VEDOVA, Ismael H;

Nichera N° 28 bis DEL CAMPO, Blanca Nelli, PARODI, Armando;

Nichera N° 30 OTHARAN, Sara Ernestina, CAMBAS, Mario Angel, CAMBAS, Juan Carlos;

Nichera N°31 CAMBAS, Juan Antonio,CAMBAS, Luciano;

Nichera N°32 MARTINEZ, Maria Anastacia;

Nichera N°39 ANCHOVERRI, Ana Gabina, ANCHOVERRI, Luisa G, DURDOS, Emilse Cruz, ARBURUA, Miguel Angel;

Nichera N°49 DIAZ, Felisa Angelica, VILLANO, Flavio Oscar, GATTI,Juan Antonio, INSAUSTI, Maria Elena;

Nichera N°51 REY, Maria Ascencion, PIGNATELLI, Bonifacio Pilar,GONZALEZ, Maria del Carmen, PIGNATELLI, Eduardo Joaquin;

Nichera N°58 (nichos N° 2 y 3) BARRAGAN de CALO, Blanca Aida;

Nichera N° 61 CABRERA, Paula, CABRERA, Juana, CABRERA, Benito, CABRERA, Francisca, CABRERA, Ermenegilda,RAMIREZ, Rosa del Carmen;

Nichera N°62-(NICHOS 2 Y 3) GARAY, Jose Antonio, GALLEGOS, Tomasa Fermina;(Nicho N°1) VILLANO, Gerardo Luis, (Nicho N° 4) TITULAR: SABARIS, Jimena y Maria Florencia;

Nichera N° 63 HERRERO, Escolastica L. de, PERAZA, Domingo, DURAN, Marcelo, PERAZA, Severino, DURAN, Avelino;

Nichera N°64 HERRERO de PERAZA, Paula, HERRERO de PERAZA, Modesta, PERAZA, Fanny Evelia;

Nichera N° 65 ETCHEPARE, Miguel, CHECCHI, Clelia Luisa, ETCHEPARE, Esther R de, ETCHEPARE, Pedro;

Nichera N°66 HEREDIA, Pio, GONZALEZ de HEREDIA, Juana, HEREDIA, Josefa, HEREDIA, Pio Castor, HEREDIA, Emilia Catalina;

Nichera N°71 LIBERA, Emilio Luis, CUELLO, Agustin, CUELLO, Griselda Ezequiela, LAGARDE, Maria Lujan;

Nichera N°75 Y 76 SCOTT, Arminda Angela, de la PEÑA, Francisco, de la PEÑA, Alberto;

Nichera N°83 MALLA, Reynaldo,RAMIREZ MALLA, Clotilde, MALLA, Emilio Pascual;

Nichera N°91 MOTERMINI, Zulema Emilia, del CAMPO, Matias Rogelio, VOLMER, Guillermo, BELAUNZARAN, Amalia;

Nichera N°119 HIRIGOYEN, Domingo Lorenzo, CEOLIN, Adela;

Nichera N°131 (nichos 3 Y 4) PEYRE, Jorge Luis;

Nichera N° 136 BERRONDO, Bernardo, BERRONDO, Juana Maria B. de, BERRONDO, Maria Natalia, BERRONDO, Renee;

Nichera N°137 GRECO, Jose Luis (P), GRECO, Jose Luis (H), GRECO, Carlos Aberto, ARISTIZABAL, Estela;

Nichera N° 142 bis SANTALUCIA,Leandro, SABARIS, GARAY, Beatriz, GARAY, Nelly Lujan.-

SECCIÓN C BIS:

Nichera N° 12 NICOLINI,Elina, ALVAREZ, Hermenegildo, ALVAREZ, Eduardo Humberto, CORDERO, Herminia T, ALVAREZ, Edgardo Fabian H;

Nichera N° 13 LEZCANO, Humberto Edilio, PAZ, Luis Maria;

Nichera N°14 MAYOL, Ernesto Asdrubal, IRAOLA, Martin, MAYOL, Luis, IRAOLA, Lorenzo;

Nichera N°16 CARRERAS, Juan Jose,LOPONTE, Ana Delia;

Nichera N°21 VILLAR, Orlando, SANTALUCIA, Maria Elena;

Nichera N°22 fernandez, Santiago, MASSENZIO, N, FERNANDEZ, Carlos;

Nichera N°24 y 24 bis GALVAN, francisco Garibaldi, CASSATTI, Adelaida Elena, GALVAN, Jose Norberto, ORTIZ, Gerardo Ramon, FLEITAS, Petrona Leonor, GALVAN, Elena Elsa;

Nichera N°26 IRAOLA, Angelica;

Nichera N°32 TITULAR: VILLANO, Horacio Humberto;

Nichera N° 33 TITULAR:VILLANO, Horacio Humberto;

Nichera N°48 Scarpitta, Luis Manuel;

Nichera N°55 y 56 LECCE, Cruz A de, LECCE, Lorenzo C, MEDINA, Toribio Anibal; PATIÑO, Basilio Juan, BIGONI, Aurora Zunilda, LECCE, Lorenzo Pedro, LECCE, Bernardo, LECCE, Maria Cruz, LECCE, Luciano Pedro;

Nichera N°57 MICUCCI, Horlando, MICUCCI, JUAN Antonio, MICUCCI, Luis Maria.

SECCIÓN C I:

Nichera N°2 CABRERA, Antonio Matias, CASTRO, Maria Elsa, CABRERA, Maria del Carmen, LEZCANO, Nolberto;

Nichera N°12 TITULAR: CALAUTTI, Ruben Nestor.