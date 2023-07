Convocatoria de la EP N° 18 para la conformación de Cooperadora

La Dirección de la E. P. n° 18 y del Jardín Rural n° 8, convocan a alumnos, ex alumnos, egresados, docentes, ex docentes, no docentes y a toda la comunidad educativa en general a asociarse a la asociación cooperadora de nuestra institución. El plazo de esta convocatoria es por el término de diez (10) días hábiles contados a partir del día lunes 3 de julio próximo. Para ello, deberán comunicarse con:

Daniela Rastelli, celular n° 2241-505204;

Anabella Saavedra, celular n° 2241-565227;

Luis Lamarque, celular n° 2241-680437.

Una vez cumplido, se procederá a confeccionar el Registro de Socios y, al mismo tiempo, el correspondiente padrón a fin de fijar la fecha de celebración de la Asamblea Extraordinaria de socios la que será comunicada oportunamente.