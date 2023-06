Luciano Bonomi y Martín Spinelli ganaron todos los tramos, y se quedaron con 2° Rally Laguna de Monte

De principio a fin; sin dejar dudas y sin dejar nada para sus rivales… Luciano Bonomi protagonizó un regreso triunfal al Rally Mar y Sierras al ser el gran animador del Rally Laguna de Monte. El piloto bonaerense se quedó con la victoria con total autoridad tras adueñarse de cada una de las ocho pruebas especiales que propuso este cuarto capítulo de la temporada 2023.

Al mando del VW Gol atendido por el equipo Hurlingham Motorsport y con Martín Spinelli en la butaca derecha, el de San Isidro marcó el ritmo en los ocho parciales para celebrar tanto en la clasificación general como en la Clase A, superando por 1:40.7 a Francisco Sanz/Jorge Decibe (VW Gol) y por 2:34.7 a Gastón Crocco/Claribel Martínez (VW Gol).

“Muy agradecidos. Felicitaciones a los organizadores porque se hizo una carrera con muchas ganas, los pisos aguantaron un montón pese a que algunos pensaban que no iba a suceder. La categoría tomó decisiones acertadas y salió una fiesta. Y este triunfo es fruto del laburo del equipo, a nosotros no nos queda más que disfrutar y no dejar de acelerar. Creo que tenemos un equipo soñado, un Dream Team. Y eso hace que uno cargue pilas”, admitió Bonomi.

La RC2S también presentó un dominio absoluto, en este caso de la dupla integrada por Eduardo Lonati y Félix Cirigliano, quienes con el Subaru Impreza se quedaron con cada uno de los parciales disputados para doblegar por 1:45.4 a Alfredo Dávila/Martín Paccini (Peugeot 208) y por 2:22.2 a Santiago Cunningham/Carlos Herrero (Ford Fiesta).

Pelea a la décima y hasta el cierre de la carrera en la Clase Junior, donde Carlos Besoy y Ricardo Besoy (VW Gol) consiguieron soportar las presiones de sus rivales y finalmente doblegaron por apenas 3.1 segundos a Marina Goicochea/Daniel Pérez (VW Gol) y por 5.8 segundos a Pablo Lonati/Pablo Bohl (Citroën DS3), quienes completaron el podio.

En la R3, la dupla de Jorge Robbiani/Pablo Peralta parecía tener controlada la situación y se encaminaban a la victoria, aunque antes de largar el último tramo penaron con problemas de temperatura en el Audi A3 y ese inconveniente les arruinó el festejo al perder más de diez minutos. A esta situación la aprovecharon Claudio Bugaleto/Eduardo Burgueño (Mini Cooper), quienes celebraron por primera vez en la divisional luego de superar por 5:13.2 a Robbiani y por 29:08.4 a Luciano Goicoechea/Agustín Figueroa (Fiat Palio).

Una situación similar se registró en la RC5, ya que cuando Adrián Gabotto y Marcelo Esquenon aguantaban en la cima del clasificador con el Ford Fiesta, el abandono en el último tramo cronometrado a raíz de la rotura de la dirección los dejó con las manos vacías. Quienes heredaron mando y triunfo fueron Norberto Penelo y Emanuel Penna, que cosecharon el primer festejo con el Toyota Etios tras aventajar por 48.2 segundos a Bruno Carcano/Pablo Carcano (Nissan March) y por 1:19.7 a Fernando Muller/Daniel Niballo (Peugeot 207).

El binomio de Mariano Sobre/Oscar Solimano (VW Gol) fue la referencia dentro de la N7, escapándose en el liderazgo al ser siempre los mejores en cada sector cronometrado para finalmente superar por 1:57.3 a los escoltas José Lacoppola/Lisandro Santi (Gol) y por 2:14.5 a los terceros Pedro Macchi/Franco Macchi (Gol).

Quienes tampoco dejaron dudas fueron César Buide/Enrique De Mare, los dueños de la Clase N3 en esta presentación. Con el VW Gol le ganaron por 3:38.3 a Rubén Manzoni/Cristian Santiago (Seat Ibiza) y por 24:22.3 a Carlos Zegbi/Sergio Canadas (Peugeot 206).

La N1 también vivió un cierre inesperado, ya que Federico Flores y Martina Flores (VW Gol) debieron abandonar a pocos metros del final de la PE8 y eso le posibilitó celebrar a la dupla de Gustavo Grassi/Oscar Villano, que terminaron con problemas de temperatura en su VW Gol pero que superaron por apenas 95 segundos a Gustavo Schulz/Carlos Luna (VW Gol) y por 54.1 a Nicolás Garrote/Carlos Aloisi (VW Gol).

En la N1L, Pablo Da Silva/Ariel Coria (Ford Ka) marcaron el rumbo en esta fecha y sellaron el triunfo luego de imponerse por 55.0 segundos a Gastón Luna/Fabián Vadell (VW Gol) y por 1:11.6 a Cristian Pardo/Mauricio Mauri (VW Gol).

Mientras que en la AH, Juan Carlos Muiño/Erica Rodogno fue la dupla ganadora, con Emiliano Tetaz/Luciano Castañarez (+4:42.2 con el Renault 18) siendo escoltas y con Luciano Najera/Sergio Tardella (+16:21.4 con el Renault 18) completando el podio y recuperándose del vuelco sufrido el sábado.

El quinto capítulo de la temporada 2023 del Rally Mar y Sierras se disputará del 7 al 9 de julio (sede a designar).

Créditos: Rally Mar y Sierras Oficial