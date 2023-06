Etapa de definiciones en el Torneo de dobles de la LRT

El Torneo “Amoblamientos Rossi”, que se viene desarrollando en las canchas del Club Atlético Chascomús ingresa en su fase de cuartos de final, ya hay solamente ocho parejas en cada una de las categorías.

La competencia organizada por la Liga Regional de Tenis tendrá los cruces: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5.

CATEGORIA SUMA 6 o MÁS

1- Saulo S/ Sotelo J

2- Lodillinsky P/Lodillinsky V

3- Alfonsín S/Tocci F

4- Etchepare F/Karger M

5- Ghezzi E/Solferino L

6- Erpen C/Lescano N

7- García G/Vega A

8- Izurieta D/Murias M

CATEGORIA SUMA 7 o MÁS

1- Alfonsín S/de Gracia G

2- Díaz A/Gómez P

3- Bigot J/Ilzarbe D

4- Bassi S/Mena U

5- González J/Lamarque J

6- Abraham C/Giacobone E

7- Della Vedova S/ Tocci F

8- Echeverría L/López L

CATEGORIA SUMA 9 o MÁS

1- Bruno E/Méndez F

2- Avecilla C/Cabrera V

3- Montenegro M/Rey L

4- Mercau B/Viceconte L

5- Cardoso P/Presta G

6- Arano A/Rossi M

7- Ávila D/ Wooley K

8- Blanco N/Medrano M