Alerta por el crecimiento de casos de bronquiolitis

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pidió «ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable, y no mandar a chicos a la escuela con síntomas respiratorios”.

El crecimiento de los casos de bronquiolitis preocupa en la provincia de Buenos Aires y desde el Ministerio de Salud ya hablan de “la peor epidemia de bronquiolitis” de la que se tenga registro, al tiempo que piden tomar medidas para evitar mayores contagio.

“Estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis que tengamos registro”, dijo el ministro Nicolás Kreplak en declaraciones radiales, tras alertar sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años.

El ministro explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que “hay una falta de anticuerpos en los nenes, y hay más nenes susceptibles de lo que debiera haber año tras año”.

(InfoGEI) Mg