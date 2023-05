Mi nombre es Bettiana Lunghi anoche a las dos y media de la mañana venía circulando en mi moto por Ruta 20, sentido a Chascomús, antes de llegar a la garita policial colisione con una vaca.

Quería agradecer a la policía de la comisaría Ranchos. Más que nada a un efectivo policial que fue el que me ayudó. Me encontró desmayada sobre la ruta y evitó que me atropellen, ya que entre la niebla y la oscuridad no había mucha visibilidad, en todo momento se preocupó por mi salud y mi bienestar, eso vale oro se lo voy a agradecer de por vida . Si bien desconozco su nombre, lo felicito por el compromiso que tiene, tanto él como todos los efectivos con el ciudadano, el pueblo de ranchos. Lo atento que están siempre y lo solidarios que son.

Gracias a ellos ahora la estoy contando. Podría haber sido una tragedia. Ojalá pongan más luminarias en ese lugar es muy peligroso, y el dueño de los animales se haga cargo de mantenerlos encerrado .

Desde ya muchas gracias y hágale llegar mi agradecimiento al policía y a toda la comisaría.