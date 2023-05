Comienza a definirse el Torneo de la Liga Regional de Tenis

Con gran cantidad de partidos jugados en el pasado fin de semana largo, ya se superaron los 80 de la fase clasificatoria, y se comienzan a definir los lugares para semifinales y finales.

Numerosos jugadores de General Paz participaron del Torneo “ILZARBE Negocios Inmobiliarios”, organizado por la Liga Regional de Tenis, y varios llegaron a estas instancias definitorias.

Categoría Quinta

Cuartos de final

Francisco Méndez vs Pedro Berasain, espera en semifinal Lorena Rodríguez.

Sebastián Amadeo vs Cristian Abraham, espera en semifinal Adrián Arano.

Categoría senior +50 años

Cuartos de final

Julio Prado vs Juan Pablo Aparicio, espera en semifinal Jan Bigot.

Javier Pico vs Marcelo Mendivil

Enrique Rescinito vs Carlos Fuertes

Categoría Cuarta

Semifinales

Francisco Surdo vs Emanuel Tolaba

Augusto Ferrante vs Carlos Fuertes

Categoría Tercera

Semifinales

Facundo Etchepare vs Leo López

Vicente Mazzaro vs Lucas Ocampo

Categoría Segunda

Cuartos de final

Jorge Aldatz vs Matías Murias

Espera en semifinal Nicolás Lescano

Jonatan Bianchi vs Leo Delsere

Espera en semifinal Fernando Travacio

Categoría Primera

Cuartos de final

Facundo Bailleres vs Jeremías Travacio

Mariano Chiavaro vs Augusto Villa

Juan Ochoa vs Paulo Bailleres

Héctor Martinho vs ganador Wooley/Guezzi

