Arrancó el Torneo “Ilzarbe Negocios Inmobiliarios”: Triunfo de Juan Pablo Aparicio

El torneo organizado por la Liga Regional de Tenis comenzó a buen ritmo con los partidos adelantados.

En la primera fecha del “Ilzarbe Negocios Inmobiliarios”, que se disputa en las canchas del Country Golf Club de Chascomús, tuvo presencia ranchera. Por un lado, Juan Pablo Aparicio ganó de manera contundente en la Categoría Senior +50, mientras que Diego Sarchi perdió su encuentro por no presentarse.

Para este jueves se prevén más partidos adelantados (cabe recordar que el grueso de los cruces será el fin de semana largo), y allí estarán participando más referentes del distrito.

Resultados:

Categoría Cuarta

Daniela Izurieta a Osvaldo Barsanti 3/6 6/4 10/7.

Categoría Senior + 50 Años

Juan Aparicio a Gabriel Presta 6/0 6/0.

Marcelo Mendivil a Oscar Marinacci 6/4 3/6 10/6.

Pablo Lodillinsky a Marcelo Rossi 6/3 6/3.

Pancho Verbic a Silvia Cambier 6/1 6/2.

Categoría Tercera

Pipi Saulo a Diego Bensi 6/3 7/5.

Categoría Segunda

Gabriel García a Diego Sarchi WO.

Categoría Primera

Mariano Chiavaro a Charly Aldáz 6/0 6/0.

Juan Ochoa a Tomas Berlocq 6/1 6/1.

Jeremías Travacio a Jorge Aldarz 7/6 5/7 10/6.

Jornada de jueves:

15 hs: Daniel Mendoza vs Ángel Godoy

15.30: hs Soledad Harriague vs Miguel Viceconte

16 hs: Pancho Méndez vs José Castro

17 hs: Fernando Travacio vs Diego Ilzarbe

17.30: Carolina Erpen vs Marga Morilla

Info y Foto: Liga Regional de Tenis