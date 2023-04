Gran victoria de Alejandro Irigoyen en Belgrano

Por Abel Urfini

La Limitada Belgranense completó este domingo el espectáculo del fin de semana, válido por el “Gran Premio Héroes de Malvinas” primera fecha del año, disputando las tres series clasificatorias y la gran final en el autódromo “Gabriel Appella”, de la ciudad de General Belgrano con un escenario colmado de público, y en una jornada semi nublada durante todo el día.

El piloto de la ciudad de Ranchos Alejandro Irigoyen logró redondear un muy buen fin de semana ganando su serie clasificatoria y quedándose con la victoria en la gran final. Alejandro largó en la primera batería desde la mejor posición de partida, luego de haber clasificado 3° el sábado, y brindó un gran espectáculo junto al campeón Pedro Álvarez, desde el semáforo verde hasta la bandera a cuadros, peleando metro a metro por la punta del parcial con maniobras que hicieron el deleite del público y prevaleciendo el piloto ranchero que estrenó auto en esta fecha, “hicimos una serie hermosa con Pedro, incluso en una maniobra llegamos a rozarnos las gomas, pero siempre todo dentro de la legalidad y la buena predisposición de ambos. Si bien la serie fue muy entretenida por la punta, esa lucha hizo que fuera la más lenta de las tres y me mandó a largar en la segunda fila de la final. Igualmente el haber ganado en la serie ya nos posicionaba como candidatos para la final y nos daba una inyección de entusiasmo”, aseguró Alejandro.

Diez minutos antes de las 14 horas se ponía en marcha la primera final del año de “La Histórica” a 14 vueltas. Alejandro saltaba a la segunda colocación, Otegui se quedaba patinando en la largada, y detrás de él se metía Del Río de buena largada también; Grassa agarraba la punta de la competencia pero soldado a los caños del piloto de Lezama se metía Irigoyen, que a la vez lo traía pegado a Del Río a quien Otegui también lo seguía de cerca. Hasta que al promediar la quinta vuelta de carrera el auto del puntero sufría un inconveniente mecánico y Alejandro saltaba a la punta de la carrera. A partir de ahí se armó un hermoso trencito entre Irigoyen, Del Río y Otegui que fueron soldados hasta que, faltando cuatro giros para el final, se trabó la caja del auto de Otegui debiendo abandonar la competencia. De esta manera quedaban mano a mano Alejandro y Del Río; y el piloto de Ranchos puso toda su experiencia en juego para poder contener los embates del joven belgranense. Cuando restaban dos giros para la bandera a cuadros Irigoyen logró hacer una diferencia de un par de autos que le permitía llegar primero a la línea de meta. Esto es lo que pasó en pista, ya que una vez finalizada la carrera el Comisario Deportivo de la competencia, y por un informe que le comunicaba uno de los veedores de la prueba, le aplicaba un recargo de 5 segundos a Irigoyen por moverse el auto con el semáforo rojo, esta determinación lo mandaba al de Ranchos a la segunda posición detrás de Del Río. Pero la cosa no terminó ahí ya que el auto de Del Rio fue excluido de la competencia final por no superar la revisión técnica. De esta manera la victoria volvió a los brazos de Alejandro Irigoyen, “la verdad que la final en pista fue hermosa, fue una gran carrera. Yo hice una muy buena largada que me permitió superar a Otegui, que patinó un poco, y meterme detrás del Taca Grassa. Desde ese momento traté de ir lo más cerca posible del líder para buscar el error de él y de defenderme de Thiago que venía muy rápido pegadito a mí. Cuando se queda Grassa manoteo la punta y a partir de ese momento mi objetivo fue no dejarle el hueco a Thiago para que pudiera meterme el auto y superarme, yo sabía que si veía el hueco Titi se la iba a jugar para ganar la carrera. Sin dudas me convino que Otegui se le haya venido encima a Thiago para que él también no estuviera tan cómodo. Por eso me dediqué a girar lo más rápido que podía para poder hacer alguna diferencia, la cual logré cuando faltaban un par de vueltas y pude ver la bandera a cuadros primero. Una vez terminada la carrera me informan que había recibido la sanción de cinco segundos por haberme movido en la largada; cuando voy a hablar con el Comisario Deportivo él me dice que la sanción viene porque un veedor le avisó del movimiento, y que tengo un cierto tiempo para presentar alguna prueba técnica para comprobar que no me había movido. Rápidamente traigo una filmación de un celular, pero me dicen que no se ve claramente, por lo que ya me resigno a acatar la decisión de la autoridad de la prueba, a pesar de que yo estaba seguro de que no me había movido cuando el semáforo se puso en rojo. Pero cuando estaba en los boxes me avisan que, lamentablemente, el auto de Thiago no había pasado la revisión técnica y por lo tanto yo quedaba como el ganador. La verdad es que lamento enormemente la exclusión de Thiago porque estamos en el mismo equipo y es un amigo, pero estoy muy contento y satisfecho por haber ganado esta competencia con este auto nuevo, por el gran esfuerzo y trabajo que se hizo para ponerlo en pista. Hacía varios años que no ganaba, en un par de oportunidades se me había escapado por muy poco, y volver a la victoria con el gran nivel de autos y pilotos y el muy buen parque que presentó la categoría este fin de semana es una alegría enorme. Si bien ahora hay que seguir trabajando para lo que se viene, ya tenemos la victoria necesaria para pelear por el campeonato y eso es muy importante. Quiero agradecer a todos los integrantes del equipo por el gran trabajo que hicieron, a Fernando Davancens por el gran auto que me entregó, a mi familia y amigos que siempre están acompañándome y alentando y a toda la gente de Ranchos que también hacen fuerza para que nos vaya bien. Estoy feliz”, finalizó Alejandro.

El próximo compromiso de Irigoyen será dentro de 28 días, cuando la categoría se presente en el autódromo Ciudad de Brandsen, circuito Francisco “Pancho” Alcuaz, para disputar la segunda fecha de la temporada 2023.