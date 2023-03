Paula Barrera renunció a la Secretaría de Producción y Ambiente

Tras poco más de un año y medio de gestión, la Profesora Paula Barrera presentó su renuncia “indeclinable” al Ejecutivo Municipal.

La Secretaría de Promoción del Desarrollo, que por años estuvo a cargo de Fernando Elichabe, fue reemplazada por la de Producción y Ambiente, donde la Prof. Paula Barrera llegó con infinidad de propuestas renovadoras, emprendiendo una dura tarea, como lo fue la aplicación en el distrito de la separación en origen de los residuos reciclables, o la puesta en valor de la planta de trasferencia, por solo mencionar alguna de las iniciativas que logró concretar; así como también el impulso en numerosos programas relacionados con el agro y la industria, y la atención hacia esos sectores.

En el corto plazo, supo marcar una diferencia tangible, no sólo en la concreción de las propuestas, sino en el manejo y atención en la cartera que condujo. No obstante, el desempeño en la función pública no siempre se puede desarrollar tal cual se planifica.

Sin entrar en detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar tal determinación, Barrera explicó a MD que “es difícil trabajar en el sector público. No alcanzan las buenas intenciones y la responsabilidad”.

La carta de renuncia fue presentada el día lunes, aunque la (ahora) ex funcionaria aún no recibió respuesta del Intendente Juan Manuel Álvarez. Sin embargo, la decisión está tomada y no hay marcha atrás. Se estima que en las próximas horas se conocerá quien la reemplazará en el cargo.