 Deportes General Paz: disciplinas 2023 días y horarios

Pádel :

MARTES Y JUEVES

Desde 8 años: 10:00 hs.

Desde 12 años: 15:30 hs.

Ajedrez:

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS

Martes y jueves de 18:30 a 20:30 hs.

Handball:

MARTES Y JUEVES

Mini – Infantiles: 18:00 a 19:00 hs.

Menores y cadetes: 19:00 a 20:00 hs.

Juveniles y Mayores: 19:30 a 21:00 hs.

Yoga

LUNES Y MIÉRCOLES

De 18:30 a 19:30 hs.

Taekwon-do

A PARTIR DE LOS 6 AÑOS

Lunes y viernes de 18:30 a 20:30 hs.

Básquet:

LUNES Y MIÉRCOLES

Escuelita (5 a 7 años): 18:00 a 19:00 hs.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Pre-Mini: 19:00 a 20:00 hs.

Mini: 20:00 a 21:30 hs.

1° División: 21:30 a 22:30 hs.

Tenis:

LUNES Y MIÉRCOLES

De 9:00 a 11:00 hs y de 17:00 a 20:00 hs.

MARTES:

De 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 hs.

Atletismo adaptado:

MARTES Y JUEVES

De 15:30 a 16:30

CIC Néstor Kirchner:

LUNES Y MARTES: desde las 16:00 hs.

JUEVES: desde las 17:00 hs.

Iniciación Deportiva:

A PARTIR DE LOS 4 AÑOS

CEF – Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 hs.

Vóley femenino:

A PARTIR DE LOS 6 AÑOS

LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES

Sub 14: de 17:00 a 19:00 hs.

MARTES Y JUEVES

Sub 12 y Mini: de 17:00 a 19:00 hs.

Sub 14 – Físico: de 18:00 a 19:00 hs.

Vóley masculino:

A PARTIR DE LOS 6 AÑOS

LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES

Sub 12 y Sub 13: 18:00 a 19:30 hs.

Sub 14, Sub 16 y Sub 18: de 19:30 a 21:00 hs.

Atletismo:

MARTES Y JUEVES

De 6 a 9 años: 15:30 a 16:20 hs.

De 10 a 12 años: 16:20 a 17:10 hs.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES De 12 a 18 años: 16:00 a 18:00 hs.

Hockeys/ césped Masculino y femenino):

MARTES Y JUEVES

Desde las 17:30 hs hasta las 21:30 hs. (Consultar categorías)

MIÉRCOLES Y VIERNES

Desde las 18:30 hs hasta las 21:30 hs. (Consultar categorías)

LUNES:

Físico (en el CEF) de 19:00 a 20:00 hs.