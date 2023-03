Juan Pablo Uribarri y Mauricio Cortes hicieron cumbre en Tierra del Fuego

Días pasados, los rancheros Juan Pablo Uribarri y Mauricio Cortes emprendieron un gran desafío: escalar la Pirámide del Mantial, en el departamento de Yowen, Ushuaia.

El Monte Martial o Pirámide del Martial, como también es conocido, se ubica en el imponente sistema montañoso ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, a 1319 m. La cima se ubica en un vértice del cordón, teniendo al sur el cerro Bridges y al norte el cerro Tonelli. Segùn la descripción de los expertos, està catalogado con una dificultad técnica de ascenso y descenso “difícil”.

1 de 3

“Fuimos junto a Mauricio Cortes a hacer 3 ascensos a Tierra del Fuego, el día sábado subimos al Pirámide del Martial logrando su cumbre; el día martes subimos a laguna y glaciar del Ojo Albino, un trekking de 8hs en la zona del Paso Bebam; y por último teníamos pensado subir a las torres del Rhino lo cuál no pudimos concretar debido al mal clima”, explica Uribarri, quien cuenta con una vasta experiencia en el montañismo.

MD: Ya habías escalado en este lugar?

J.P.U: Habíamos hecho un primer intento el año pasado, no logramos su cumbre por que no pudimos pasar por un escalón muy empinado de hielo. Este año no tenía nada de nieve y pudimos subirlo por la roca.

MD: Para Mauricio era su primera experiencia?

J.P.U: Estuvo el año pasado acompañándome, y subió al Champaqui también.

MD: ¿Con qué condiciones climáticas se encontraron? Y Cómo afectó esto al momento de completar el objetivo?

Llovió la mayoría de los días, tuvimos la suerte de tener una ventanita de sol cuando hicimos cumbre, lo mismo cuando subimos al Glaciar del Ojo Albino.

En el ascenso al Pirámide del Martial, se me rompió la bota impermeable, por la tanto en el intento que hicimos al torres de Rhino, tuvimos que hacer un trekking de aproximación de 18 km entre turba y barro. Cómo tenía la bota rota se me mojaron los pies, la temperatura arriba donde teníamos que hacer la carpa era de 4 grados bajo cero aproximadamente, y no podía pasar la noche mojado a esa temperatura, por lo que optamos no continuar con el ascenso.

MD: ¿Ya se piensa en una nueva aventura?

Hace 6 años que no hago alta montaña, me gustaría hacer este año, o el próximo, algún cerro de altura.