COMUNICADO: NUEVO FORMATO DE FACTURA

Informamos a los usuarios de los servicios prestados por nuestra cooperativa que a partir de la facturación actual, que se encuentra en distribución, hemos emitido un nuevo formato de factura en tamaño A4, sin formulario preimpreso.

Este cambio es solo de formato y no hay variaciones en el contenido de las mismas.

Asimismo, recordamos que se encuentra vigente la posibilidad de recibir las facturas vía mail o a través de nuestro sitio de internet (www.cer-ranchos.com.ar) gestionando registración en Gestión de Usuarios, donde podrá acceder a información de su cuenta corriente, consumos, registración de pagos y facturación. ¡Contáctese con nuestra Atención al Público y gestione estas posibilidades que contribuyen a la protección de nuestro medio ambiente!

Quedamos a su disposición por cualquier duda o aclaraciones complementarias.

Contacto Atención al Público: atencionalpublico@cer-ranchos.com.ar

(011) 6836-8775

RETIRO DE FACTURAS EN COOPERATIVA

Además, se informa a los usuarios que tienen como domicilio de envío de sus facturas, el de nuestra cooperativa y retiran desde aquí las mismas que, conforme a la política de protección del medio ambiente, no estaremos emitiendo en papel estas facturas hasta tanto el usuario concurra a la cooperativa y solicite a nuestros empleados la emisión de estas.

Hasta ahora, se emitían la totalidad de las facturas de estos usuarios y varios no concurrían a retirar las mismas, quedando acumuladas mes a mes siendo posteriormente destruidas.

Por ello dispusimos de esta medida para generar conciencia ambiental y economía en la compra de insumos de impresión.

RECOMENDAMOS CONCURRIR CON EL N° DE USUARIO PARA FACILITAR LA IMPRESIÓN Y NO TENER DEMORAS EN SU ATENCIÓN.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.