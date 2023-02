Kicillof: “El turismo es una verdadera política de Estado en nuestra provincia”

La provincia de Buenos Aires recibió más de 1.300.000 turistas durante el fin de semana de carnavales.

Este miércoles el gobernador Axel Kicillof encabezó una nueva conferencia de verano en el municipio de Tornquist, junto al intendente local, Sergio Bordoni; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

En la primera quincena de febrero, la provincia recibió a 2,86 millones de visitantes, superando en un 8% al promedio de los últimos cinco años en ese periodo, y solo durante el fin de semana largo de carnavales el número de turistas fue de 1,3 millón. De esta forma, el acumulado desde diciembre alcanza a los 15 millones, estableciendo un nuevo récord de turistas. Asimismo, entre los cinco paradores ReCreo recibieron ya a 1,1 millón de personas que disfrutaron de 1.500 talleres y 243 shows musicales.

En ese marco, Kicillof destacó que “en esta temporada teníamos un desafío muy exigente, que era al menos igualar la cantidad de turistas que habíamos recibido el año pasado y había sido un récord histórico”. “Hemos alcanzado los 15 millones de visitantes y no solo hemos logrado ese objetivo, sino que pudimos superarlo, a esta altura del verano, recibimos a un 8% más de visitantes”, afirmó.

“Esto fue posible porque el turismo se ha convertido en una verdadera política de Estado en nuestra provincia, promoviendo tanto el derecho al descanso de quienes se toman vacaciones como el derecho al trabajo y al empleo”, explicó el Gobernador, al tiempo que sostuvo que “con programas como el Operativo de Sol a Sol, las obras de infraestructura vial, las propuestas culturales y los reintegros con Cuenta DNI, hemos construido una temporada imponente, la de mayor turismo en la historia de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, Costa señaló que “estamos en la salida de un fin de semana de carnaval histórico, con un impacto económico de alrededor de $30 mil millones que, con una ocupación prácticamente plena, significó la posibilidad de generar ingresos y puestos de trabajo en toda la provincia”. “Estamos consolidando una temporada excepcional, que no sólo logró sostener los valores de la anterior, sino que los superó gracias al enorme trabajo que se hizo de forma articulada entre el Estado y el sector privado”, explicó.

En el caso de Tornquist, ya contó con más de 191 mil visitas, en tanto que durante los feriados de carnaval tuvo un nivel de ocupación de reservas del 100%.

Por su parte, Bordoni dijo que “gracias al Gobierno provincial se han desarrollado obras de infraestructura fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del distrito”. “Muchas de estas obras se pedían hacía mucho tiempo y estas autoridades provinciales no las habían prometido, sino que las hicieron y hoy ya son una realidad”, indicó.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo con intendentes y representantes del sector productivo de la región. Allí se anunció la tercera convocatoria del programa Arriba Parques, que destinará $1.380 millones para obras de infraestructura en agrupamientos industriales.

Por último, Kicillof resaltó que “necesitamos más turismo y más producción para que todos y todas las bonaerenses tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el municipio en el que nacieron”. “Se trata de una cuestión de integración territorial, de creación de empleo de calidad, igualdad de oportunidades y justicia social”, concluyó.

Participaron de las actividades los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Benito Juárez, Julio Marini; de Tres Lomas, Jorge Carrera; de Saavedra, Gustavo Notararigo; de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Monte Hermoso, Marcos Fernández; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de Patagones, José Luis Zara; y de Laprida, Pablo Torres.

Estuvieron presentes también el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel; el vicepresidente del Instituto Cultural, Juan Esteban Buono Repetto; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez; de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; los subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Técnica, Administrativa y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani.

Además se contó con la presencia de los senadores bonaerenses Alfredo Fisher y Marcelo Feliú; la senadora Ayelén Durán; los diputados provinciales Carlos “Cuto” Moreno y Alejandro Dichiara; el jefe del Distrito 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels; la directora del Hospital Municipal Dr. Alberto Castro, Cecilia Conti; el dirigente Gabriel Godoy; la concejala Marcela Giménez y otros representantes del Concejo Deliberante.