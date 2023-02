«Gracias a la Vida y a Dios, que me han dado tanto”

Ha llegado el tiempo de mi jubilación. Tiempo de agradecimiento para todos aquellos con quienes compartí mi profesión en diferentes tiempos y espacios:

– Gracias a mis compañeros docentes de inicio: Gorito, Susy, Moni, Miguelito, Angélica, María Eva, José, me acompañaron en los comienzos en la zona rural como Directora unitaria.

– Gracias a quienes conocí y compartí después: Marcela, Gladys, Mabel, Andrea, Pili, Sandra, Mónica, Silvana, Yolanda, Sonia, María José, Ana Laura, Lorena, Martita, Fernanda, Cristina, Olga, Lelia, Liliana, Fabiana, Daniela, Esther, Gaby.

– Gracias a mis supervisoras: Gladys, Elsa, Rosita, Norma, Alicita, Mirta, Claudia, Blanca, Graciela, Isabel, Susanita, Laura su saber, experiencia, guía y asesoramiento, orientaron mi profesión.

– Gracias por el trabajo compartido con las comunidades educativas de las Escuelas Primarias Nº 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 22 , 26, JI Nº 902 y Sagrado Corazón.

– Gracias al Sr. Rúben Vázquez.

– Gracias a la vida y a Dios por haber puesto en mi camino a mi gran maestra en lo profesional y personal, Blanca Castro, con ella comencé la docencia como maestra de apoyo en la EP Nº 12.

– Gracias a todas las autoridades educativas, municipales, de Secretaría de Asuntos Docentes y de Consejo Escolar con ellos trabajé siempre por la Educación en este distrito.

– Gracias a todos los directores y docentes con quienes trabajé a lo largo de estos casi 17 años en la Jefatura Distrital.

– Gracias a la Vida y a Dios por mis padres. Por mi mamá inicié esta carrera que desempeñé con mucho amor y a mi papá que siempre me acompañó siendo con su ejemplo de trabajo, el mejor modelo.

– Gracias a la Vida y a Dios por mi familia que me dejó SER y HACER lo que más me hacía FELIZ, perdonando mis ausencias, enojos, cansancio y faltas de tiempo.

GRACIAS! todos ocupan un gran lugar en mi corazón.

Carina Parodi