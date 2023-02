Tenis en Deportivo Chascomús: Triunfo de Spinosi- Rescinito en la primera fecha del 1° Torneo de Dobles

Este miércoles por la tarde se realizó la jornada inaugural en la nueva cancha de tenis del Club Deportivo Chascomús, la cual se desarrolló con un buen marco de público y la intervención de varios tenistas locales, de Lezama, Castelli y Brandsen, quienes disputaron muy entretenidos partidos.

En la segunda jornada, dando continuidad al 1° Torneo de Dobles “Benfina Tienda de Bebidas”, organizado por la Liga Regional de Tenis, le tocó el turno a los rancheros.

En esta ocasión, solo participan tres rancheros: Enrique Rescinito, Rodolfo Spinosi y Darío Wooley, quien juega junto a Vilma Duarte.

La primera dupla logró imponerse en su primer partido, mientras que la restante no corrió con la misma suerte, aunque fue un partido muy reñido.

Resultados:

Primera jornada:

Bigot J/Pico J a Abraham C/Rodríguez F 6/1 6/0.

Arano A/Bruno E a González S/Lamarque E 6/3 6/2.

Méndez F/Solferino L vs Bassi S/Presta G. 6/2 6/4.

Duarte P/Scrocca A vs Della Vedova D/Moreno L. 6/1 6/0.

Avecilla C/Mendivil M vs Aleman J/Bercetche D.6/2 6/2.

Mendez F/Solferino L. a Rodríguez L/Rodríguez L 6/4 6/1.

Segunda jornada:

Barsanti Osvaldo/López Matías a Duarte Vilma/Wooley Darío 7/5 6/3.

Spinosi Rodolfo/Rescinito Enrique a Abraham Cristian/Rodríguez Federico 6/3 6/1.

Cabrera Vida/Cambier Silvia a González Santiago/Lamarque Ezequiel 6/3 6/2.

Aleman Juan/Bercetche Daiana a Fassi Fernanda/Sommer Ceci 6 /1 6/3.

Duarte Pedro/Scrocca Andrea a Harriague Soledad/Rossi Marcelo 6/3 6/3.

Fotos e info: LRT