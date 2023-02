Por la gripe aviar podría dispararse el precio de los huevos

Tras la detección del primer caso de gripe aviar en nuestro país, la industria local podría sufrir el mismo problema que tuvieron otros mercados. El precio ya ha subido ostensiblemente en las últimas semanas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó varios casos de gripe aviar en pájaros silvestres de Argentina, por lo que se declaró la emergencia sanitaria en el país. La enfermedad podría afectar a la industria avícola y, por lo tanto, a los precios finales del pollo y los huevos, entre otros productos.

Así ocurrió el año pasado en Estados Unidos, donde un sondeo demostró que la docena de huevos blancos grandes de grado A costaba entre u$s 2,80 y u$s 2,89 en abril de 2022 cuando el mes anterior había estado a u$s 1,25, informó entonces la CNN.

Las cifras constan en el informe regional diario sobre huevos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con datos del Medio Oeste, la región comprendida por distritos como Iowa, Michigan o Illinois.

Antes de la debacle de la gripe aviar la docena de huevos blancos grandes de grado A costaba entre u$s 0,70 y u$s 1,10 con un pico de 2 dólares en Semana Santa, pero el efecto del virus que ataca a las aves de corral impactó de lleno en los precios minoristas.

El aumento del valor de los huevos en Estados Unidos no fue sólo a raíz del encarecimiento de insumos y logística, que afectó la cadena de precios de todos los alimentos en ese país, sino también por la crisis sanitaria.

Pero en otros países, como México, sucedió algo similar en el caso de los huevos: para octubre de 2022 la gripe aviar había llegado a las aves de corral y la industria avícola se vio obligada a aumentar sus precios al consumidor.

En nuestro país el SENASA informó esta semana que se «confirmó la detección del virus de influenza aviar en aves silvestres, en la especie ganso andino, en la provincia de Jujuy», según el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

