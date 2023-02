Torneo Apertura: El Verdinegro debuta ante Castelli

El Club Atlético Ranchos empieza a jugar el Torneo de la Liga Chascomunense de Fútbol el fin de semana del 11 y 12 de marzo. La primera fecha será de local ante Deportivo Castelli.

En las últimas horas se confirmó el inicio del Torneo Apertura 2023 para el fin de semana del 4 y 5 de marzo. El Verdinegro, jugará una semana más tarde, y comparte la Zona Sur, además, con Pila, Club Belgrano, El Salado, Independiente Castelli, y LeFu Club.

Mientras que la otra zona (Norte) está integrada por Atlético Chascomús, Deportivo Chascomús, El Indio, Unión Deportiva, Nápoli Argentino, Unión Vecinal, Tiro Federal y Racing de Bavio

Primera fecha:

Zona Sur: Atl. Ranchos vs Dep. Castelli; C. Belgrano vs Soc. Pila; Lefu Club vs El Salado. Libre: Ind. Castelli

Zona Norte: Atl. Chascomús vs Dep. Chascomús; T. Federal vs Racing Bavio; U. Vecinal vs U. Deportiva y Nap. Argentino vs El Indio.

También quedó definido que el mismo fin de semana se dé inicio a la actividad del Fútbol Femenino, en el cual el club ranchero no tendrá participación.

PRETEMPORADA

Días pasados se llevó adelante en el Estadio “José Luis Brown” la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico. Tal como habíamos informado en su oportunidad, estarán al frente del plantel mayor los hermanos Pablo y Alejandro Gómez. Pablo Geringuelli y Cristian Barreto son los nuevos preparadores físicos; Rubén “Cepillo” Camargo volverá a dirigir la Tercera acompañado de Cristian Micucci como ayudante de campo; y Facundo Genaro será el entrenador de arqueros.

El flamante cuerpo ya piensa en lo que será el Torneo Apertura 2023, y para ello comenzarán con la pretemporada el próximo domingo 12.

Aún el club no dio a conocer el cronograma de actividades oficialmente, pero se especula con que los trabajos precompetitivos tendrán lugar en el “J.L Brown”, y no en el predio de Av. Ferrante, porque allí se están realizando trabajos de reacondicionamiento en las canchas.

Fotos: Prensa CAR

1 de 3