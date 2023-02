La Diputada Panebianco reclamó por los alquileres en la provincia de Buenos Aires

A más de un año y ocho meses de la creación del Área de Coordinación de Alquileres en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la diputada Johanna Panebianco ingresó un pedido de informe para que se dé a conocer qué medidas y acciones se vienen tomando desde la dependencia que hoy ocupa Federico Kulekdjian.

En ese sentido, Panebianco sostuvo “en la Provincia hay más de 3,2 millones de bonaerenses que deben alquilar una vivienda. Cerca del 60% son mujeres jefas de hogar y gran parte jóvenes. Por lo cual es un tema muy sensible y que requiere de un área que de verdad gestione y le acerque soluciones a los bonaerenses. Lamentablemente la gestión de Kicillof nos tiene acostumbrados a estructuras políticas vacías. En tres años aumentó 149% los cargos jerárquicos y duplicó la cantidad de subsecretarías respecto a Vidal. Ni hablar de la cantidad de ministerios y estructuras superpuestas. Por eso, no me llamaría la atención que estemos ante un nuevo caso de un área vacía ocupada simplemente para contener a militantes de La Cámpora”.

“Hay que dar una discusión profunda respecto a los alquileres. Los más perjudicados son los jóvenes. El mayor porcentaje de vulnerabilidad está ahí. Más en ciudades como La Plata o Mar del Plata que son ciudades elegidas para poder ir a estudiar” agregó Panebianco

“Otro tema, que me parece vital, son las dificultades para conseguir una garantía. Muchos y muchas jóvenes no tienen la posibilidad de acceder a este requisito, con lo que se hace aún más difícil la situación. Ahí también queremos saber cuál es la estrategia de esta Coordinación. Al menos conocer cómo lo abordarían” sostuvo la diputada.

Respecto al proyecto concluyó “necesitamos saber realmente qué se hizo en todo este tiempo. Solamente sabemos que se hizo una encuesta provincial, pero no sabemos qué resultados arrojó y cómo van a trabajar con todos esos datos. Tampoco conocemos qué tipo de articulación tiene con los 135 municipios y cuáles son las estrategias para alivianar el bolsillo a la gente. Ante un tema tan relevante como este esperemos que esta vez responda. Ya van más de 600 pedidos de informes presentados y al momento ninguno respondido”.

Por último, Panebianco resumió “en su momento se anunció la creación del área como una buena noticia, la realidad es que la buena noticia todavía no llegó. Por ahora son medidas aisladas, marginales y con impacto cero en la comunidad”.