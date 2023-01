Volvimos a una laguna que hace años no visitábamos: El Carpincho

Por Luis O Ventimiglia (Cocodrilo Fishing Team) / Pescador Apasionado.

Nos habían llegado comentarios de que había agua, que estaba navegable y que se pescaba bien. Nos referimos a la Laguna del Carpincho, El Club de Pescadores, ubicado al final de la avenida de circunvalación de la ciudad de Junín.

Por una u otra razón, hacía más de 9 años que no visitaba ese espejo, y con los comentarios que antes les mencioné me entusiasmé; así que en la semana le hablé a Adolfo Lagomarsino, con el que habíamos quedado que íbamos a hacer algo juntos. Él tiene el Servicio “Te llevo de pesca” –(cel 2364595613), hecho para quienes quieren pasar un día de pesca y no tener que preocuparse de nada, Sale desde Chacabuco, te lleva en su móvil y te da todo el servicio de pesca completo en el lugar que elijas, tiene un comodísimo trucker de 6,25m con todos los detalles cuidados para que pases un día perfecto de pesca.

En la conversación que tuvimos coordinamos en ir a ese cercano espejo a probar si eran reales los comentarios.

Salimos desde Chacabuco temprano, y a las 6:15 de la mañana ya estábamos en las cómodas instalaciones del Club bajando la lancha.

Nos acompañaron en el viaje, El cocodrilo Carlitos Crisci y Marcelo Ciancio.

La laguna está muy navegable, con un promedio de 1,20mts de profundidad y súper poblada de pejerreyes de todas las medidas.

Las primeras 2 horas pescamos anclados, mucha actividad de pejerrey chico, varios que no daban la medida y devolvimos, y otros que si la daban. Mezclados picaban bagres, de todos los tamaños a 15 cm de profundidad, increíble, el más grande que sacamos fue de 2,850.

Pasado ese lapso, y con una quincena de pejerreyes en nuestro haber, nos dirigimos a garetear por el espejo. A pesar que había mucho viento, logramos un garete suave y logramos clavar otra media docena de pejerreyes de mejor tamaño, junto a unos cuantos juveniles que devolvimos a su hábitat.

Luego decidimos anclarnos donde rompía el viento, aprovecharíamos para comer anclados sin dejar de pescar, pero ahí fue donde tuvimos mejor respuesta de pescados grandes, todos los que logramos hasta las 13 hs , horario en que salimos, eran entre 30 y 35 cm, muy peleadores , súper bien alimentados y sanos.

Al finalizar la media jornada de pesca habíamos logrado 40 pejerreyes muy lindos y habíamos devuelto otros 25 o 30 que no llegaban a la medida mínima. Un espejo lleno de vida que nos da esperanza para lo que viene, en esta época de tanta sequía y lagunas que desaparecen.

Por supuesto recordamos lo que siempre le pedimos: que respeten medidas, cantidades y vedas de las especies que vayan a pescar, y que cuiden los lugares que visitan sin dejar basuras, así podrán nuestros hijos y nietos, disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros.

Nos encontramos en dos semanas con otro relevamiento. Abrazo pescador.