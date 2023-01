Hoy comienzan las Escuelas Abiertas en Verano

Una vez más la organización de las Escuelas Abiertas en Verano (algo similar a las viejas Colonias de vacaciones, pero con más propuestas didácticas y educativas) recae completamente en la Jefatura de Educación Distrital de General Paz, y una vez más deja muchísimo que desear.

En teoría, este lunes 2 se da inicio a la actividad, que tendrá continuidad hasta el 2 de febrero, aunque trascendió que no habrá apertura oficial hasta dentro de unos días, y que aún no se cuenta con el personal completo para desarrollar el programa. Oficialmente no hubo ningún tipo de información.

En el ciclo 2023, la sede de Ranchos es nuevamente la Secundaria Nº 2 “Genaro Pérsico”, en articulación con el Centro de Educación Física; mientras que en Loma Verde son la Primaria Nº 14 y la Secundaria Nº 4, articulando con el Polideportivo; al igual que en Villanueva, donde las sedes base son la Primaria Nº 11 y la Secundaria Nº 3, articulando con el Polideportivo Municipal.

Miles de chicos de toda la provincia serán parte de las Escuelas Abiertas en Verano, donde dispondrán de actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y acuáticas, a través de un programa desarrollado por la cartera educativa provincial en articulación con los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS); y este año suma las propuestas de la Secretaría de Derechos Humanos con actividades relacionadas con género y diversidad.

A nivel local, las actividades se llevan adelante en doble turno, dependiendo de las edades de los chicos que asisten. El turno mañana está destinado a los pequeños de nivel inicial y primaria, mientras que por la tarde la propuesta está destinada a los adolescentes.