PARITARIAS 2022: Kicillof acordó con gremios un nuevo aumento para las y los trabajadores del Estado

El gobernador se reunió este jueves con autoridades de los gremios docentes, judiciales y de la Ley 10430 de la administración pública provincial.

Como cierre de las paritarias 2022, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con autoridades de los gremios que representan a las y los trabajadores docentes, judiciales y de la Ley 10430, con quienes acordó una suba salarial adicional de 7 puntos porcentuales en diciembre que garantiza un piso de aumento de 97% para todos los regímenes de la administración pública provincial. Fue junto a los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y de Trabajo, Walter Correa; y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En ese marco, Kicillof destacó que “hemos puesto en valor las paritarias después de una época en la que no solamente no había diálogo con los gremios, sino que se atacaba y estigmatizaba a los representantes sindicales”. “Dejamos atrás una etapa de ajuste y precarización que impactó tanto en el salario como en las condiciones laborales de las y los trabajadores”, añadió.

En ese sentido, el Gobernador señaló “desde el primer día nos hemos puesto el objetivo de terminar con el deterioro que estaban sufriendo los salarios en la Provincia y empezar un proceso de recuperación de lo perdido”.

Este incremento salarial adicional alcanza también a los agentes de las fuerzas de seguridad, y asegura que ningún trabajador pierda contra la inflación. Además, se estableció que la Provincia convocará a los gremios durante enero de cara a la paritaria 2023.

El ministro López aseguró: “Desde el inicio de nuestra gestión hemos escuchado las demandas e inquietudes de las y los representantes de los trabajadores, haciendo lo posible por darles respuesta. Este acuerdo que cierra la paritaria 2022 es una muestra más del compromiso de este Gobierno de avanzar en un proceso de recomposición del salario”.

Por su parte, el Ministro Correa destacó: “El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia, y 20 años del proceso paritario en la República Argentina, eso es algo muy importante que hizo Néstor en el 2003, que destaco porque es un ejercicio fortísimo en el sistema democrático. Todos somos compañeras y compañeros, estamos en una misma mesa, lo pudimos resolver y lo resolvimos desde el Estado mismo, un Estado provincial comprometido. Eso es algo que yo celebro. Defendamos la paritaria de cara al año que viene y también estos 40 años de democracia”. Asimismo, Sileoni subrayó que “seguimos dando pasos muy importantes para reconstruir la educación pública después de una etapa de una fuerte desinversión”. “Agradecemos el esfuerzo de toda la comunidad educativa en este proceso de recuperación que, además, permitirá que el año que viene las clases empiecen nuevamente en tiempo y forma”, agregó.

Durante la reunión, los representantes de los gremios brindaron su apoyo a todas las provincias en torno al reclamo por los recursos de la coparticipación ante la Corte Suprema de Justicia. Estuvieron presentes autoridades de SUTEBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, UPCN, ATE, FEGEPPBA, SLyF, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, AJB, CICOP, APLA, APV, AECN, AMRA, SGP y AJAMOP.

“Ha sido una reunión muy importante para terminar por tercer año consecutivo con los salarios de las y los trabajadores del Estado por encima de la inflación. Ese era nuestro objetivo y un compromiso que asumió el Gobernador y que está cumpliendo con este anuncio”, afirmó Pablo Maciel, secretario general de CICOP.

En tanto, el secretario general de la CTA de la Provincia, Roberto Baradel, enfatizó “la continuidad del trabajo conjunto, el respeto a las organizaciones sindicales y la valoración de las y los trabajadores estatales por parte del Gobierno de la Provincia”. “Estamos satisfechos por este acuerdo salarial que nos permite estar por encima de la inflación en un contexto muy complejo debido a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en materia de coparticipación”, remarcó.

Por último, Kicillof resaltó que “reafirmamos nuestro compromiso por mejorar las condiciones laborales y, de esta forma, las capacidades de respuesta ante los problemas de las y los bonaerenses”. “La Provincia tiene deudas y problemas estructurales hace mucho tiempo y no estamos acá para ocultarlos: vamos a seguir trabajando todos los días para dar respuestas”, concluyó.

Participaron también, por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; y por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y la directora de Gestión de la Negociación Colectiva, Valeria Cortez.