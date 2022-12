Claudio García: “El Hospital Campomar es una gran familia integrada por personas con un sentido de pertenecía única”

En diálogo con La Quinta Digital, el Director Administrativo del Hospital Campomar hizo un repaso de lo que fue la gestión en pandemia, las mejoras en el nosocomio y cuáles son los próximos desafíos.

¿Cuáles han sido los avances más relevantes de este año en materia de infraestructura y en el servicio que brinda el hospital Campomar?

Hemos tenido muchos avances en lo que va la gestión, arrancamos en 2020 con una idea, y menos de 1 mes se avecinó una pandemia inesperada que nos llevó a realizar muchos cambios en el funcionamiento y en lo edilicio, pero siempre tuvimos muy en claro mas allá de ir transitando el covid, qué servicio de salud pensábamos brindar.

¿Cuáles son las mejoras que realizaron?

En lo que va del año realizamos diversas mejoras edilicias, reacondicionamientos de cielorrasos en PVC, nueva iluminación, cuestiones estéticas de pintura, hemos realizado mejoras en el sistema eléctrico, sectorizando servicios con el propósito de mejorar y minimizar los riesgos ante cortes de energía inesperados; seguimos trabajando con el sistema de intranet, mejorando la conectividad interna, lo cual implica una diagramación muy minuciosa debido a lo inmenso que es el Hospital y las distancias que hay entre un área y otra. Quizás este tipo de mejoras no sean las más visibles al publico por así decirlo pero sí contribuyen a una mejor calidad de servicio y al funcionamiento interno, hacemos mucho hincapié a dar las mejores herramientas de trabajo con el propósito de optimizar los recursos y darles las comodidades necesarios para un buen desenvolvimiento.

Si tuviera que definir….¿cuál sería una de las mejoras más relevantes?

Uno de las mejoras más relevantes y que ya pusimos en funcionamiento en algunos sectores es el nuevo sistema Pack de Diagnósticos por Imágenes que nos permite poder visualizar todas las practicas que se realizan en el área de diagnósticos (ecografía, Tomografía, mamografía, RX, densitometria) de manera remota.

El desafío lo tenemos día a día, cada mañana cuando pisamos el Campomar

¿Esto qué implica?

Desde cualquier PC del Hospital se ingresa a un portal web donde se pueden visualizar las practicas realizadas, a pocos minutos de haberse realizada la misma, con un software acorde para la correcta manipulación de las imágenes por parte del área médica permitiendo tener un diagnóstico claro y preciso. Días atrás se dio una introducción a médicos de guardias y de sala mostrando el funcionamiento y las herramientas que el sistema cuenta, creo y me atrevo a decir, que es un sistema innovador para Hospitales municipales en la región y que pocos cuentan. En el transcurso de los días este servicio se va a ir habilitando a otras áreas, teniendo como propósito llegar al 100 % de cobertura en todas las salas y consultorios antes de fin de año.

¿Cuáles son los desafíos para los próximos meses?

El desafío lo tenemos día a día, cada mañana cuando pisamos el Campomar, más que un desafío es una obligación que tenemos como autoridad brindar la mejor calidad de atención a nuestros vecinos, y dar respuesta a cada solicitud o requerimiento.

Como primer objetivo es poder mantener todo los que hemos logrado y conseguido que no es poco, en segundo lugar es analizar y cuantificar las necesidades que el Hospital requiere para seguir creciendo. Por la cabeza pasan mil cosas por hacer y mejorar pero somos conscientes que debemos ir de a poco pero convencidos de lo que queremos; mejoras y adquisiciones son muchas las que tenemos proyectadas, pero prefiero ser cauto y no adelantarme hasta que estén encaminadas.

¿Considera que tuvo acompañamiento de la Provincia y Nación para concretar las obras? ¿Por qué?

El acompañamiento fue pleno y total desde el día 1 de inicio de gestión de Alberto Fernández y Axel Kicillof, en ambos niveles se pusieron a disposición de los municipios brindando todas las herramientas y recursos con que el Estado cuenta al servicio del municipio. Gracias a la gestión de Juan Manuel como intendente hemos podido adquirir innumerables elementos fundamentales para poner al Hospital de manera óptima ante la pandemia, desde monitores multiparamétricos, Bombas de infusión, respiradores, camas de UTI y para Shock Room etc. Éstos son todos elementos indispensables para el cuidado de pacientes en terapia o cuidados intermedios.

¿La Provincia fue importante para la concreción de la Unidad de Terapia Intensiva?

Gracias al aporte de la Provincia, Ranchos logró tener una Unidad de Terapia Intensiva, que hace 2 años atrás parecía una utopía, y hoy es una realidad. Hoy también contamos con una planta generadora de oxigeno, incorporar un nuevo ecógrafo e innumerable cantidad insumos y demás. La realidad es que la Provincia se puso a disposición de Juan Manuel para lo que necesitemos y nunca nos dijeron que no, y si recorres nuestro distrito veraz que lo que digo es cierto.

Actualmente el hospital cuenta con más de 30 especialidades y más de 60 profesionales que trabajan semanalmente

¿Por qué?

Es un gobierno que entiende perfectamente las necesidades de la gente, entiende que el Estado debe estar presente, debe brindar las herramientas necesarias para una mejor calidad de vida. Un Estado presente es un Estado cerca de la gente que se involucra y da respuesta, a pesar de haberles tocado gobernar con una pandemia y una guerra que parecía tan lejana, pero resultó ser muy maliciosa en términos económicos, nunca dejaron de entender cuáles eran las necesidades. Para resumir tu pregunta, hay un gobierno que piensa en un Ministerio de Salud de calidad y cerca de la gente y otros piensan en una simple secretaria.

¿Cuáles fueron los avances que han obtenido en la Región Sanitaria XI?

Hablamos mucho de equipos y maquinas, pero no quiero dejar pasar que desde la Región Sanitaria XI, región a la cual pertenecemos, se pudieron reactivar un montón de programas de salud que habían sido dados de baja o deshabilitados por la gestión anterior (Nación y Provincia) y que hoy nos permiten poder adquirir medicamentos a pacientes crónicos.

¿Cómo vienen trabajando con la comunidad en lo que hace brindar la mejor atención al paciente?

Al inicio de la gestión fue uno de los primeros temas a resolver. Seguramente no muchos recuerden pero para solicitar un turno para un especialista se hacían interminables colas que ocupaban toda la vereda casi hasta la esquina con la intención de poder obtener un turno. Claramente fue uno de los primeras cuestiones a resolver.

¿Cómo fue la planificación del esquema de turnos?

Diagramamos un esquema de turnos y demanda insatisfecha que acompañado de un software (sistema de turnos), pudimos re diseñar y empezar a dar turnos diariamente desde las 07 a 14 horas y no sólo los viernes como se solía hacer. Lo resolvimos mucho más rápido de lo pensado y en 3 semanas pudimos dejar todo ordenado; claro está hay mucha demanda, hoy el hospital cuenta con más de 30 especialidades, más de 60 profesionales que trabajan semanalmente, de altísima calidad, que tienen el roce por el hecho de trabajar en instituciones de mucho prestigio, en La Plata, en Capital, en hospitales públicos e instituciones privadas.

Nos llegan los comentarios de pacientes de ciudades vecinas de la excelente atención con la que contamos y nos enorgullece muchísimo

¿Cuáles son los beneficios de esta medida?

Hace que se jerarquice la atención a nuestros vecinos, a todo ello también debemos organizar los turnos para determinados especialistas para los vecinos de Loma Verde y Villanueva, ya que ellos cuentan con una gran cantidad de profesionales pero las practicas se deben realizar en Ranchos en virtud de ello también pudimos instaurar un mecanismo práctico para ambos.

Como comentaba al inicio hoy contamos con un sistema de turnos web que brinda un montón de herramientas y da mucha tranquilidad, tanto en la seguridad de los datos ingresados como también a la hora de hacer modificaciones o cambios inesperados de turnos por feriados, vacaciones y demás.

Aún queda mucho por resolver pero creo que el personal con el que contamos hoy está capacitado para volver a generar un cambio más productivo aún. Siempre que voy a la oficina de turnos y admisión se ríen porque algo más siempre se me ocurre.

Debido a los avances que tuvo el hospital, pacientes de ciudades vecinas viajan para atenderse allí ¿Cómo hacen frente a la demanda?

Mucha gente de localidades vecinas se acerca a nuestro hospital. Primero, porque el tomógrafo permitió a las localidades de cercanía no viajar a La Plata como se hacía habitualmente, creo que fue la puerta de acceso para ver cómo trabaja el hospital y todas las prestaciones con las que cuenta y con la excelente calidad de atención con la que contamos en términos generales. Diariamente recibimos llamados y gente que se viene con el propósito de ser atendidos en Ranchos, pero somos conscientes que la prioridad la tienen los vecinos de nuestra localidad, y trabajamos diariamente para que así suceda. Muchas veces resulta un poco antipático porque entendemos que si alguien tiene la intención de hacer más de 30 kilómetros para ser atendidos en Ranchos es porque lo necesita pero nuestros vecinos tienen la prioridad y nos debemos a ellos.

Por suerte se escucha y nos llegan los comentarios de pacientes de ciudades vecinas de la excelente atención con la que contamos y nos enorgullece muchísimo, esa calidad no podría ser tal sin el gran y excelente aporte que realiza todo el personal que trabaja día a día, brindan todo por la salud de los pacientes que ingresan. Somos unos afortunados de tener a la gente que tenemos en el Hospital.

¿Cuántas veces por semana llamas o hablas con el intendente?

La realidad poco y nada, salvo en reuniones que nos convoca, o algún tema muy puntual, no porque no lo requiera, sino porque el intendente está para gestionar como lo viene haciendo hasta ahora. Por suerte contamos con un gran gabinete, un equipo de trabajo increíble, cada uno sabe y entiende perfectamente cuál es su función y el rol que le toca asumir. Debo ser de los funcionarios que más llama a distintas áreas, por el hospital pasan diversas cuestiones que tienen que ver con lo económico, de RRHH, edilicias, legales, sociales, infraestructura, entre otros. Llamo bastante, tengo una excelente relación con el resto del gabinete, somos muy compañeros y eso a la hora de resolver ayuda muchísimo. Tenemos una gran Jefa de Gabinete que nos escucha y nos entiende, siempre tiene la respuesta justa, en lo personal la respeto muchísimo y es una gran compañera.

Todo el 2020 y 2021 fue muy complejo por el tema Covid pero fue un cansancio generalizado para todos los que fuimos parte de Hospital.

¿Cuáles fueron los momentos que más te generaron complicaciones o dificultades laborales?

Todo el 2020 y 2021 fue muy complejo por el tema Covid pero fue un cansancio generalizado para todos los que fuimos parte de Hospital. En términos personales me pasó algo muy extraño por así decirlo: el día lunes 2 octubre de 2021 la UTI se puso en funcionamiento, el primer paciente que ingresa por problemas cardiacos fue mi papá. Al principio fue todo muy raro para mí porque nunca pensé o imaginé esa situación, después me puse a pensar fríamente y dije está acá, en Ranchos, a metros y no en la Plata o Ensenada como en otras oportunidades, sabiendo todo lo que eso implica. Salido de esa situación después de 6 o 7 días, y ya a fines de diciembre de 2021 vuelve a tener otros episodios, y en febrero, marzo de 2022 todo se agravó severamente por todas la patología de base que tenía; por días me la pasaba casi las 24 horas en el hospital, salía de la oficina iba hasta la terapia, pasaba por internación general que también estaba internada mi mamá por toda esta situación de salud que mi papá tenía y volvía a la oficina. Estaba pero no estaba y mis compañeros de trabajo me ayudaron y acompañaron un montón, de lo cual voy a estar eternamente agradecido. Fueron momentos muy duros de los cuales no podía hacer nada, desde mi lugar de administrador siempre intente ayudar a muchos vecinos y vecinas de mi pueblo por cuestiones de salud, pero es este caso yo no podía hacer nada y me generaba mucha impotencia, hasta que en marzo de este año fallece en el mismo lugar donde me tocó inaugurar meses atrás. Por varios meses no ingrese a la terapia porque se me venían a la cabeza un montón de recuerdos, hoy ya por suerte ese tema lo pude superar.

Resumí en un breve texto qué es para vos el Hospital Campomar

El Hospital Campomar es una gran familia, con gente con un sentido de pertenecía única, gente que brinda todo para llevar adelante diariamente la atención de los vecinos, se ve compañerismo, empatía, compromiso, responsabilidad, una calidad humana que no se compra, una calidad humana que sale naturalmente, por diversas cuestiones me ha tocado conocer otras instituciones, y al Campomar no lo cambio por nada. Aún no hemos tomado dimensión del Hospital que tenemos, es momento de salir a militar y defender esta institución que costó muchísimos años posicionarse donde hoy está: somos el único efector de salud, es la dependencia donde más trabajadores hay, donde más cantidad de personas ingresan diariamente y estoy seguro que podemos dar respuesta. Esto no nos tiene que relajar, al contrario, debemos doblegar el esfuerzo para mejorar diariamente y creo que vamos por buen camino.

Créditos: La Quinta Digital