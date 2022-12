MAR DEL PLATA: Se presentó el Operativo de Sol a Sol 2022/23

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el acto de presentación del “Operativo de Sol a Sol 2022/23” para el cuidado de quienes visiten los destinos turísticos bonaerenses durante la próxima temporada de verano. Fue en la ciudad de Mar del Plata, junto a los ministros de Seguridad, Sergio Berni; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Transporte, Jorge D’Onofrio; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y el intendente de General Pueyrredón

, Guillermo Montenegro.

“Este es el resultado de un proceso de planificación que incluye el trabajo articulado entre distintos ministerios y todos los municipios con atractivos turísticos para alcanzar un Operativo de Sol a Sol que será récord en materia de personal, inversión, infraestructura y equipamiento”, señaló Kicillof y agregó: “Hemos contemplado todos los aspectos necesarios para garantizar el éxito de la temporada: nuestra sociedad se merece disfrutar de su periodo de descanso y esparcimiento”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “para la provincia de Buenos Aires, el turismo no es solo descanso, sino también una importante actividad productiva que crea trabajo y es la puerta de ingreso de muchos jóvenes a la vida laboral”. “Vamos a recibir a millones de personas para que disfruten de nuestras instalaciones y hospitalidad y, al mismo tiempo, podremos apuntalar una de las principales actividades económicas de las y los bonaerenses”, añadió.

Esta edición del operativo prevé el despliegue de 22.308 efectivos policiales para tareas de prevención del delito, superando ampliamente a los 13.000 que se desempeñaron en la temporada 2019. Se sumarán también 400 motos, 386 móviles, 22 camiones, 20 torres de vigilancia, 11 cuatriciclos, 5 helicópteros y 5 scanners.

Al respecto, Berni sostuvo que “la Policía de la Provincia no va a quedar al margen de unas vacaciones que tienen que ser en paz, en el marco de una temporada que será récord producto del compromiso de la Provincia con todas las personas que eligen nuestros atractivos naturales y la calidez de nuestra gente para sus vacaciones”. “Este operativo confirma una vez más el enorme esfuerzo de un Gobierno que invierte en equipamiento y personal policial porque considera que la tranquilidad de las y los bonaerenses es una prioridad”, manifestó.

En materia de intervención sanitaria, el Sistema de Atención al Turista dispondrá de puestos de atención prehospitalaria en las rutas 2, 3, 11, 33, 56, 63 y 74, al tiempo que se emplazarán tres unidades móviles en La Costa, Villa Gesell y Mar del Plata, y se fortalecerá la logística con helicópteros y 39 ambulancias, entre otros vehículos.

“Hemos diseñado un dispositivo de salud histórico, en el que se sumarán más de 1.300 trabajadores y trabajadoras para reforzar la atención y la asistencia sanitaria”, sostuvo Kreplak y dijo: “Apuntamos a un verano histórico, que sea único, porque tenemos derecho a la salud, a la seguridad, a disfrutar y a tener una provincia de Buenos Aires que sea para todos y todas”.

Asimismo, se emplazarán 35 postas en 12 municipios con 173 promotores de la salud; se pondrá en marcha el tren sanitario; y se instalarán 5 Unidades de Refuerzo Sanitario y 2 de Pronta Atención. Al seguimiento de la situación epidemiológica, se le sumará la provisión de test rápidos y de vacunas para la aplicación de dosis de refuerzos contra el Covid. También se abordará la salud mental con acciones preventivas sobre consumos problemáticos y cuidados integrales.

Durante el acto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó a la Provincia 50 medidores y 20 alómetros para reforzar los controles de alcoholemia en rutas y caminos. En ese marco, el Ministerio de Transporte diagramó un esquema para concientizar a las y los conductores y promover un tránsito seguro a través de 24 dispositivos ubicados en corredores estratégicos. Además, participará en paradores fijos e itinerantes con actividades destinadas a la concientización y la información acerca de la Ley de Alcohol Cero, que estará vigente a partir del 1 de enero.

“Desde el Ministerio de Transporte estaremos presentes con agentes de la Dirección de Seguridad Vial y de Fiscalización de Cargas y Transporte de Pasajeros”, explicó D´Onofrio y agregó. “Nos preparamos para una gran temporada y, fundamentalmente, para garantizar la mayor seguridad en el camino a todas y todos los ciudadanos que visiten la Costa y los centros turísticos de la Provincia”.

Para la prevención y lucha contra el fuego, el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Defensa Civil trabajará con un comando unificado que dispone de 6.000 bomberos en las zonas turísticas, en tanto que son 13.000 en total los que podrían ser convocados en caso de que fuera necesario. Con bases operativas en Villa Gesell, La Costa, Miramar y las Sierras de Tornquist, se dispuso también el refuerzo logístico tanto en materia de comunicaciones como de combate de incendios.

“Este es un momento importante luego de mucho tiempo de coordinación entre los municipios y la Provincia para garantizar la seguridad que necesitan nuestros vecinos y vecinas”, explicó Montenegro y valoró: “Agradecemos el esfuerzo del personal policial y el trabajo conjunto para generar empleo en nuestras ciudades y para que todos y todas puedan disfrutar de Mar del Plata y de las localidades de la costa”.

Por último, Kicillof resaltó que “la temporada no puede ser fruto del azar, hay que prepararla con todas las herramientas que tenemos disponibles: quienes elijan a nuestra Provincia sabrán que contarán con el Operativo de Sol a Sol más importante de la historia”. “Estamos llevando adelante un despliegue inédito para que la próxima sea una temporada que no se olvide nunca más”, concluyó.

Participaron la intendenta interina de Monte Hermoso, Rosana Sotelo; los intendentes de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; de La Costa; Cristian Cardozo; de Villa Gesell, Gustavo Barrera, de Chascomús, Javier Gastón; de General Guido, Carlos Rocha; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; y de General Lavalle, José Rodríguez Ponte.

También estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la diputada nacional Agustina Propato; el senador provincial Pablo Obeid; el diputado bonaerense Carlos Moreno; la secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López; el jefe de la Policía provincial, Daniel Alberto García; el presidente de la Federación de Bomberos de la Provincia, Osvaldo Lori; funcionarios y funcionarias de los Ministerios de Seguridad, Salud y Transporte; concejales y concejalas de General Pueyrredon.