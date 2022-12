Comunicados de interés docente

NUEVA FECHA CRONOGRAMA TITULARES INTERINOS 2023-DESTINOS DEFINITIVOS 2024

REQUISITOS: Concurrir al Acto indefectiblemente con la siguiente documentación por cada Cargo/Carga que titularice:

– DNI (Original)

– Oblea de PID 2022

– DDJJ actualizada de cargo/mod/hs cat. Titulares (completa).

– Título Habilitante Registrado Original y copia (sólo una)

***Dentro de las 48 hs. Deberán enviar al correo que se indique en el Acto Público Presencial la siguiente documentación por cada Cargo/Carga que titularice en un solo PDF.

– Propuesta de designación firmada (la cual será enviada por la SAD).

– DNI escaneado

– Titulo habilitante registrado

– Los que oficien como REPRESENTANTES presentar FORM. SAD 47 (Original y 2 copias), y DNI del aspirante (2 copias certificadas en esta SAD)

LAS VACANTES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL BLOG DE LA SAD Y EN LA SEDE DE SAD A PARTIR DEL 14/12/2022

SOLO PUEDEN ACCEDER QUIENES FIGUREN EN EL LISTADO OFICIAL DE INGRESO A LA DOCENCIA 2023

DIFUSIÓN CONCURSO ISFDYT N°212

SAD GENERAL PAZ a solicitud de la Dirección del ISFDYT N°212, RANCHOS, GENERAL PAZ, realiza la difusión de: Concurso para la cobertura de las materias de las carreras que se detallan:

Se confeccionará un Listado Interno por orden de mérito con los proyectos aprobados y el mismo se utilizará durante dos (2) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.

CARRERA: Profesorado de Educación Primaria AÑO: 4°

Res. N°: 4154/07

SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

CAI: Blanco, Elizabeth / Tarquino, Analía

Especialistas: 1) Castro, Jésica 2) Manzoni, Gisela 3) Luberto, Romina 4) Giansetto, Natalia 5) García, Marcelo

Miembros suplentes:

Directivo: Peñalva, Rosana

CAI: Ciafardini, Eugenia

Especialistas: 1) Ormaechea, Julián 2) Tarquini, Romina 3) Carrizo, Carolina 4) Bidondo, Emiliano, 5) González, Julieta

CARRERA: Profesorado de Historia AÑO: 3°

Res. N°: 13259/99

SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

CAI: Blanco, Elizabeth / Tarquino, Analía

Especialistas: 1) Castro, Jésica 2) Manzoni, Gisela 3) Luberto, Romina 4) Insaurralde, Pablo 5) García, Marcelo

Miembros suplentes:

Directivo: Peñalva, Rosana

CAI: Ciafardini, Eugenia

Especialistas: 1) Ormaechea, Julián 2) Tarquini, Romina 3) Carrizo, Carolina 4) Bidondo, Emiliano, 5) González, Julieta

CARRERA: Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico AÑO: 3°

Res. N°: 1221/15

SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

CAI: Blanco, Elizabeth / Savino, Alejandra

Especialistas: 1) Castro, Jésica 2) P+eres, Débora 3) Luberto, Romina 4) Biaiñ, Nadia 5) García, Marcelo

Miembros suplentes:

Directivo: Peñalva, Rosana

CAI: Ciafardini, Eugenia

Especialistas: 1) Tolosa, Claudio2) Tarquini, Romina 3) Carrizo, Carolina 4) Bidondo, Emiliano, 5) Castro, Jésica

CARRERA: Tecnicatura Superior en Administración General AÑO: 3°

Res. N°: 261/03

EDI: Producción agropecuaria (contextualizada a la zona agraria donde vivimos)

SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional (todos los espacios curriculares).

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Miembros titulares:

Directivo: Romina Bozzano

CAI: Blanco, Elizabeth / Savino, Alejandra

Especialistas: 1) Isasmendi, Eugenia 2) Speranza, Cristian 3) Maggi, Guillermo 4) Alves, Evangelina

Miembros suplentes:

Directivo: Peñalva, Rosana

CAI: Ciafardini, Eugenia

Especialistas: 1) Assante, Cristian 2) Barrera, Paula 3) Duchini, Antonella 4) Cavenaghi, Juan 5) Savino, Alejandra

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Centurión 3220

HORARIO DE INSCRIPCIÓN: 18 a 20 hs

CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:

Difusión: desde 20 /12 /22 hasta el 30/12/22 (diez días corridos)

Inscripción: 15/ 02 al 17/02/23 (tres días hábiles subsiguientes a la difusión).

Fecha de entrevista: A confirmar

Toma de Posesión: Ciclo lectivo 2023, inmediatamente el día correspondiente a la clase, posterior a la designación de SAD.

INSCRIPCIÓN A LISTADO DE EMERGENCIA EDUCACIÓN FÍSICA.

SAD GENERAL PAZ a solicitud de JD MAIDANA Laura y la Inspectora de la Modalidad de Educación Física María Josefa GUEX, realiza el llamado a Listado de EMERGENCIA para cobertura de horas cátedras y Acciones de Verano de Educación Física, según la Normativa

Vigente, para estudiantes del Profesorado de Educación Física, que no figuren en Listados 2022 para la inscripción del Listado de Emergencia según Disposición 16/14.

Según el presente cronograma:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 Planilla de Inscripción de Emergencia Formulario SAD 23.

 DNI (ambas caras)

 Constancia de Alumno/a regular y Porcentajes de materias aprobadas ACTUALIZADOS.

 IMPORTANTE: La documentación debe escanearse en un único PDF completa y legible, caso contrario no se

dará lugar a la inscripción.

REQUISITOS: Disposición 16/14

https://drive.google.com/file/d/1RHNcyo8Hu8MPjUU0yga4YDYCU8fw7coa/view?usp=share_link

PAUTAS DE INSCRIPCIÓN:

 La inscripción solo se recepciona en el correo indicado sad041listados@abc.gob.ar

 No se aceptan fotos de la Documentación.

 Colocar en el ASUNTO del email: INSCRIPCION EMERGENCIA EDUCACION FISICA-NOMBRE Y APELLIDO:

EJ: INSCRIPCION EMERGENCIA EDUCACION FISICA-GARCIA, Ernesto.

 Se sugiere leer atentamente los requisitos y el detalle de la documentación a presentar.

 El/a aspirante es responsable de la cumplimentación de la Planilla de Inscripción y de las probanzas enviadas.

(la SAD no se responsabiliza por la falta de documentación enviada o el formulario incompleto).

Por información: sadgralpaz.blogspot.com.ar

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES DE GENERAL PAZ