Paula Barrera: “Gracias por el compromiso y el cuidado del ambiente”

A partir del jueves 22, a las 8 de la mañana, se amplía el área de recolección de residuos separados en origen en Ranchos.

“Lo que vamos a hacer es ampliar la recolección de residuos en origen. Esto es específicamente clasificar bolsas de color verde, o cajas de cartón, para quienes no tengan bolsa verde. Todo aquel material seco y limpio, llámese botellas de vidrio, plástico, cartón, papel, latas. Todo tiene que estar limpio y seco”, explicó la Secretaria de Producción y Ambiente, Prof. Paula Barrera.

La iniciativa cuenta con diversos propósitos, que van desde el cuidado ambiental, hasta la reorganización laboral de los recuperadores urbanos. Esta tarea ya está en marcha desde el mes de septiembre pasado con una prueba piloto en la cuadrícula comprendida “en el barrio que empieza en la rotonda, hasta la Laguna, y de ahí toda esa franja, hasta la Feria”, y se fue expandiendo de manera progresiva, en una segunda etapa, al barrio Nuevo (desde Av. Garay hasta Moisés Tinao y desde Villafañe Casal a desvío de Tránsito Pesado).

En esta tercera etapa, se incorporan los barrios Centro, Pilarica, Compartir, La Pampa, Estación, Federal (53 viviendas) y Rincón del Sol.

Cabe recalcar que la recolección de este tipo de residuos (bolsita verde) es los martes y jueves a partir de las 8:00 hs. por lo cual Barrera insiste en la importancia de respetar el día y horario estipulado, ya que si el material se humedece deja de ser útil para su reciclado.

“Recordamos que de lunes a viernes sigue la recolección habitual a partir de las 19:30, y martes, jueves y sábados todo lo que es ramas y escombros”, detalló.

“Es importante que se respete el día y horario en el cual se debe sacar residuos: martes y jueves bolsa verde por la mañana; que no se saque la noche anterior, que no se saque junto con las bolsas de residuo negras; y que el residuo común se saque a partir de la tardecita, sobre todo ahora en verano para evitar que se rompan las bolsas, generación de olores y demás. Y recordar que los fines de semana no se debe sacar basura”, puntualizó la Secretaria de Producción y Ambiente.

“Para todos aquellos que no están incluidos en la separación de origen, tenemos el Punto Verde en la Laguna, donde se hace la separación individual de todos los residuos secos. Se puede llevar, y en cada una de las bocas van a poder poner todo lo que es vidrio, plástico, cartón y papel… todo lo que iría en la bolsa verde, pero lo pueden acercar directamente a las bocas de expendio que están en el Punto Verde de la Laguna”, invitó Barrera.

Anteriormente, mencionábamos que uno de los propósitos de este programa es impulsar y organizar el trabajo que vienen realizando desde hace décadas los recuperadores urbanos o cartoneros, facilitándoles de esta manera parte de su tarea diaria.

En este sentido, desde la cartera municipal se ha hecho una inmensa tarea, equipando y acondicionando las instalaciones existentes en el denominado basurero.

“Seguimos poniendo a punto lo que es la estación de transferencia (ex basural), se viene limpiando, han bajado las pilas de basura, es un trabajo bastante grande que se está haciendo… estamos haciendo un reacondicionamiento del galpón y la instalación de las máquinas como para que en las próximas semanas ya pueda empezar a funcionar como lugar se separación”, anunció.

Como cierre, Paula Barrera agradeció a la población, “a aquellos que ya están incorporados en la separación de residuos gracias por el compromiso. Sé que es algo que va a haber que recordar semana a semana, porque es nuevo. A todos los que llaman y preguntan cuándo le toca a mi barrio, cuándo incorporamos el centro: a partir del jueves ya pueden hacer la separación, y agradecer el compromiso y el cuidado del ambiente”.