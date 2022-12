Consecuencias del dragado: Lagunas secas y falta de humedales

La sequía de los últimos meses ha hecho estragos en numerosos espejos de agua, incluida nuestra Laguna de Ranchos, que después de 15 años volvió a verse prácticamente seca. Esta realidad, se refleja en cientos de pequeñas lagunas de toda la provincia de Buenos Aires, donde la mortandad de especies ictícolas es desesperante.

Luis O. Ventimiglia, nuestro “pescador apasionado” del Cocodrilo Fishing Team, que periódicamente nos regala sus informes sobre pesca, relaciona esta problemática con el dragado del Río Salado y la falta de previsión de las autoridades al momento de ejecutar el plan de obra, donde no se previó crear reservorios de agua, o humedales, que permitan mantener el acceso del agua proveniente de los canales a las pequeñas lagunas, decantando directamente en la zona dragada.

1 de 14

A través de sus redes, no solo cuestiona lo antes explicado, sino que ilustra la realidad que hoy se vive en muchas lagunas bonaerenses.

“Me hago una pregunta… ¿Quiénes fueron los cráneos que decidieron hacer el dragado del Salado sin hacer humedales o compuertas donde queden lagunas?.

Esta obra se lleva el agua de toda la Provincia, no hay espejos de agua que evaporen y provoquen nuevas lluvias. ¿No se dan cuenta que se está secando todo, que mueren lagunas (y con ellas su fauna) de 30 años?. Salvemos a nuestras lagunas muchachos. Algo hay que hacer.

Fotos de lagunas de Lobos, Navarro, Monte, Gómez y La Soraida. Así miles de lagunas chicas no conocidas por muchos, pero que eran legendarias, en nuestro partido: el gato, las toscas, la de Trebellini, la de Oliva, etc etc y nuestra querida Laguna de Rocha Chacabuco que aún se resiste, pero no por mucho más.

AUTORIDADES HAGAN ALGO.”