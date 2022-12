Cuatro campeones rancheros dejó el año del Mar y Sierras

Por Marcelo Robertson

Un gran cierre de temporada tuvo el Rally Mar y Sierras en la ciudad de Ayacucho en donde se llevó a cabo el Gran Premio Coronación de la temporada 2022. La lluvia caída el día miércoles no impidió que los caminos se encontraran en muy buenas condiciones para el desarrollo posterior de la prueba, producto del gran trabajo llevado adelante por los organizadores que estuvieron en todos los detalles para presentar un espectáculo acorde a un cierre de año.

La carrera fue muy dura, con muchos kilómetros por recorrer dentro de las 15 pruebas especiales que totalizaban poco más de 180 km de velocidad sobre difíciles trazados, que dejaron a varios protagonistas fuera de competencia.

La carrera en su clasificación general fue ganada por Matías Trosset, quién hizo su primera incursión dentro del Mar y Sierras (habitualmente corre en el Rally Federal). El arrecifeño fue navegado por Natalia Scicolone sobre un VW Gol de la clase N7.

4 Campeones Rancheros

Luego de 9 fechas puntuables que tuvo la categoría al cabo del año, esta última fecha terminó de coronar a pilotos y navegantes de todas las divisionales que componen el Mar y Sierras y allí 4 vecinos de esta ciudad pudieron festejar alcanzando el objetivo planteado.

Ya conocíamos la consagración de Francisco Vernaci como piloto desde hace tres fechas atrás cuando alcanzara la corona en la clase A Histórica. Pero lamentablemente por no sentirse en buen estado de salud, no participó de esta fecha desertando sobre la hora de largada, cuando habían viajado para correr y sumar los puntos necesarios para que Lisandro Santi fuera campeón de navegantes. Pero por fortuna para “Lito”, más allá de su ausencia, los rivales directos no pudieron sumar los puntos necesarios y el título merecidamente quedó para él, y de esa forma el binomio se quedó con los dos “1”.

Otro que también logró la corona sin participar fue Alan Porcel quién se encuentra sin actividad desde mitad de año, pero en esas primeras 5 fechas sumó lo necesario para que nadie pueda alcanzarlo finalmente y obtener junto a Juan Soria los títulos de la clase A.

Por último Tadeo Della Vedova, el sábado al final de la primera etapa ya recibió la noticia de su campeonato cuando terminaban segundos, y su inmediato perseguidor abandonaba la prueba, quedando así la sentencia confirmada para el acompañante de José Laccopola en la Clase N7.

Braian Ferreyra despidió el año con una victoria

En la muy competitiva clase N1, la victoria en el Coronación la logró el binomio integrado por Federico Vizcay y Braian Ferreyra. En las dos últimas presentaciones del año, el co-piloto viene ocupando el lugar que circunstancialmente, y por razones de fuerza mayor, dejó su hermana Yamila.

La victoria la lograron arriba del Ford Ka que atiende el equipo de “Yiyi” Laborito y de esa manera, otro deportista local pudo retornar a Ranchos con una sonrisa.

Todos los campeones

MR: Ariel Robbiani (piloto) – Jorge Decibe (Navegante)

JR: Juan Saraleguy – Adrián Di Carlo

R3: Jorge Robbiani – Pablo Peralta

A: Juan Soria – Alan Porcel

N7: Mariano Sobre – Tadeo Della Vedova

N3: Alejandro Pracht – Mauro Llenderoso

N2: Bruno Cárcano – Pablo Carcano

N1: Gustavo Grassi – Luis Grassi

AH: Francisco Vernaci – Lisandro Santi

ZM: Juan Herrero – Mario Pasini

Un Reconocimiento Especial para “el Tosca” Lamarque

Sin lugar a dudas, el trabajo llevado a cabo con mucho esmero y dedicación, le brindó a José Carlos Lamarque cerrar un año inolvidable para su taller. Tres de los cuatro campeones locales de la temporada lo hicieron a bordo de autos que se encuentran bajo su estructura. El reconocimiento que ha logrado el preparador local no llega solamente a nuestra ciudad, sino que se ha ganado el respeto de colegas, pilotos, navegantes y el ambiente en general que está involucrado en esta especialidad del automovilismo. Felicitaciones “Tosca”!!!

Final para una muy buena temporada de la categoría que pudo cumplir con todas las fechas establecidas, luego de dos años que no lo hacía por la pandemia. El inicio de la temporada venidera no está confirmado, aunque sí seguramente contará con un importante grupo de rancheros participando en ese calendario.

El informe de Marcelo Robertson es auspiciado por CEFA Srl. de Aramburú Hnos.