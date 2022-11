Santiago Ferrante: “Es algo único e inexplicable, que solamente lo vivimos y lo sentimos quienes somos Bomberos”

Recién culminado el IX Desafío de Habilidades Bomberiles, Santiago Ferrante cuenta a MD cómo vivió esta experiencia, en la cual participó en la Categoría Grupal Mixto, consiguiendo el segundo puesto.

Tras superar en el mes de septiembre la instancia provincial, fue designado por la Federación Bonaerense para integrar un equipo junto a Bomberos y Bomberas de otras localidades, y competir en la instancia nacional que tuvo lugar en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Consultado acerca de si le gustaría repetir la experiencia, el bombero ranchero cuenta que “lo voy a volver a intentar hacer, porque esto se trata de mucho tiempo de entrenamiento. Yo venía entrenando hace dos años para esto y dejé de lado un montón de cosas”, por lo cual una vez finalizada esta primera prueba “voy a planteármelo y repensarlo. Pero sí, tengo muchas ganas, porque es algo único e inexplicable, que solamente lo vivimos y lo sentimos quienes somos Bomberos, calculo”, reflexiona Santiago, “porque aparte del llamado de la sirena, podemos hacer estas otras cosas, por ganas de cada uno”.

“Me encantó, estoy más que agradecido al Cuartel, a todos… No se la cantidad de mensajes que me llegaron, así que estoy muy agradecido a todos”, enfatiza Ferrante, aunque hace un paréntesis en su proceso de entrenamiento y preparación para llegar a esta instancia, donde no solo se interpuso una pandemia, sino que una lesión casi lo deja afuera.

“Te lleva muchas horas, mucho tiempo, por eso es el tema de pensarlo y ver si lo volvería a hacer. Mucha horas que te lleva y te demanda esto, donde le quitás hora a tu familia, a uno mismo, a amigos, a un montón de cosas, porque le tenés que dedicar tiempo, y en el camino te encontrás con cosas como el año pasado cuando empecé a entrenar y apareció lo del Covid, y no bajé los brazos y seguí entrenando. Después de dos años de entrenamiento me pasa lo del desgarro, que gracias a todos los del hospital (turnos, estudios, traumatólogo)… hay mucha gente que está detrás de esto, que yo molesté y estuvieron al pie del cañón… Mucha gente, así que no quiero nombrar a nadie porque voy a quedar mal con alguien. Cuando esté más tranquilo, voy a hacer los agradecimientos correspondientes”, cerró Santiago Ferrante, agradeciendo también a este medio por el interés puesto de manifiesto en su experiencia.

Cuarto Puesto para Hugo Baudry

Hugo Baudry fue su compañero hace muchos años en nuestro cuartel, y hoy (desde hace varios años) se desempeña en otra ciudad, pero sigue manteniendo lazos con Ranchos, no solo familiares, sino amistades y camaradas.

En su caso, disputó la categoría Individual Masculino Senior, donde “perdió la semifinal, y quedó cuarto”, contó su colega, destacando que “fue un carrerón terrible el de él, impresionante”, elogió Santiago Ferrante.