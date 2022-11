Alejandro Taus presente en la Final de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur

Con la participación de 163 jugadores que se dieron cita en Las Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero), este viernes comenzaron los campeonatos argentinos amateur.

Bajo la organización de la Federación Argentina de Ajedrez, el Club de Ajedrez Caballo Blanco de Termas de Río Hondo y Ajedrez Plus se presentan las Finales de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur 2022 entre el 18 y el 21 de noviembre, en el Centro Cultural San Martin.

El profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Alejandro Taus, es parte de este evento, y busca obtener la Copa “Amerian Hotel Casino Carlos V” que está en juego.

En el marco de los 100 años de Federación Argentina de Ajedrez (FADA), los Campeonatos Amateurs serán en reconocimiento al ilustre escritor Ezequiel Martínez Estrada, ajedrecista y divulgador del noble juego, autor de numerosos artículos desde 1923.

La competencia está dirigida a las Categorías sub 1400 y No rankeado; sub 1700; sub 2000 y sub 2300.