Interés docente: Creación de casilla de correo destinada a listados

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz, envía COMUNICADO 157/2022 informando que se ha creado una nueva casilla de correo, destinada a recepcionar temas referidos a Listados: inscripciones, reclamos etc.

La SAD administrará el correo, y publicará en el Blog el «asunto» de cada temática, por EJ: para inscripciones de Listados In fine 2022, en el «asunto» se consignará: » Inscripción Listado In- Fine 22”, lo mismo para reclamos, Listados de Emergencia, Formación Profesional etc.

Esta casilla se encuentra habilitada a partir del día 14 de noviembre.

Sad041listados@abc.gob.ar