Tras los incidentes en La Plata, despidieron al Jefe del Operativo de Seguridad

Comunicado Oficial del Gobierno Bonaerense

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lamenta los hechos sucedidos en el marco del partido de fútbol que disputaban Gimnasia y Esgrima La Plata y el Club Atlético Boca Juniors, en la ciudad de La Plata.

Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro.

Asimismo, informamos que casi todas las personas que sufrieron heridas y recibieron la asistencia brindada por el sistema de salud provincial ya han sido dadas de alta, como se detalla en el parte médico que se adjunta al final de este comunicado.

Mientras la justicia investiga si las condiciones de ingreso al estadio pudieron estar alteradas por una sobreventa de entradas, es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron.

El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo.

Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber.

Nos comprometimos a transformar la Policía de la Provincia, a mejorar sus condiciones laborales, su equipamiento y su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos, claro que falta mucho aún pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad.

Parte oficial de salud de personas ingresadas

Se informa que 7 de las 8 personas ingresadas ayer en horas de la noche como heridos leves a efectores provinciales en la ciudad de La Plata han evolucionado favorablemente durante el transcurso de la madrugada y se han ido de alta. La persona restante, herida en

el maxilar, se encuentra internada en observación para ser evaluada por el equipo de otorrinolaringología pero fuera de peligro.

También, se informa que durante la madrugada se registraron consultas de 7 personas en el Hospital San Juan de Dios, 1 en Hospital San Roque de Gonnet, 3 en el Hospital Sor María Ludovica y 7 en el Hospital Gutiérrez, a las que también se les brindó atención médica por situaciones leves, no requirieron internación y fueron dadas de alta.

Además, se recuerda que ayer se realizó un operativo conjunto entre el sistema de emergencias de la Provincia de Buenos Aires, el SAME local, la Cruz Roja y Defensa Civil donde se realizaron las atenciones necesarias a las personas que lo requirieron en el lugar.

Por otro lado, se debe recordar la información sobre el fallecimiento de una persona: un hombre de 57 años, que falleció producto de una muerte súbita y paro cardiorrespiratorio no traumático. Se realiza RCP en el lugar sin éxito. Se traslada en ambulancia de servicio privado e ingresa al hospital San Martín sin vida.

