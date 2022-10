Comenzó a funcionar el Cuerpo de Inspectores: “Esta primera etapa va a ser a nivel de amonestación y educativo”

Esta semana se puso en marcha la campaña de reordenamiento urbano, y el inicio de la actividad del Cuerpo de Inspectores Municipales.

La Dra. Ailén Etcheverry, Jueza de Faltas de General Paz explicó que la medida tendrá una primera etapa “educativa”, para luego pasar a una punitiva.

El personal a cargo de la tarea fue seleccionado meticulosamente, debiendo cumplir una serie de requisitos previos. “Lo que se trabajó de la Municipalidad fue una capacitación previa donde se inscribieron un montón de persona. Vinieron a hacer un curso de dos días en una capacitación primaria, posteriormente tuvieron un examen donde era obligatorio tener esa capacitación que dictamos desde acá, y de ese examen se tomó una orden de mérito (…) Actualmente son cuatro los inspectores”, explicó.

“Primero vamos a trabajar en Ranchos, y después vamos a extenderlo a Villanueva y Loma Verde conforme a las necesidades que vayamos observando”, aclaró.

Tal como se anunció días pasados, el objetivo de esta iniciativa “trabajar e incentivar el ordenamiento urbano en materia de reciclado, la seguridad vial y bienes inmuebles en todas nuestras localidades”.

“Lo primero que vamos a hacer, es trabajar en el tránsito, ese va a ser el foco de atención. Vamos a trabajar en las salidas y entradas de las escuelas, que hoy por hoy es una gran necesidad que están teniendo los docentes de cada una; y de hecho, nos hemos ido reuniendo con algunas instituciones educativas, y nos faltan algunas para completar esta semana, pero vamos a trabajar en las escuelas; y tránsito en cuanto normas de circulación. Además, vamos a trabajar en pastizales que es un tema que se viene con el verano, los roedores también, y el tema de residuos, días y horarios que tienen los vecinos que sacar los residuos”, detalló Etcheverry.

En este aspecto, aclaró que “vamos a trabajar en el sacado de ramas, poda y extracción de árboles. Se está trabajando junto con Producción (y Medio Ambiente)”, cartera a cargo de Paula Barrera.

En una primera etapa, se enfatizará en la concientización de los vecinos respeto a las normas y ordenanzas vigentes, para más adelante comenzar a sancionar si corresponde.

“La parte que es educativa es el tránsito, el resto (como pastizales y demás) ya se viene trabajando, así que eso ya no es educativo, sino de que el vecino mantenga los inmuebles de la forma correspondiente para evitar la proliferación de los roedores”, aclaró la Jueza.

En cuanto al tránsito “lo que vamos a trabajar es de a poco el tema de las infracciones, donde se va a levantar el acta de constatación que van a realizar los inspectores. Si la persona no está en el vehículo, se va a trabajar con una oblea que va a decir ‘Vehículo en infracción’, y la persona se va a tener que presentar en el Juzgado (Primer piso del Centro Cívico)”

“Esta primera etapa va a ser a nivel de amonestación y educativo, en cuanto a que no se van a trabajar multas pecuniarias por el momento, salvo en algunas excepciones que ya no son educativas, como respetar la rampa de los discapacitados, o una luz roja en los semáforos, o un cordón pintado de rojo… esas cuestiones no van a ser flexibles. Con el resto vamos a estar trabajando en educación, ya lo estamos haciendo con las escuelas secundarias con Nación, bajando un proyecto junto con el Municipio y los adolescentes que están próximos a obtener el carnet de conducir, ya sea motos o vehículo… es con la población que estamos hoy trabajando a nivel educativo; y comenzar a introducir a los Inspectores en la sociedad”, subrayó.

Una vez superada la etapa inicial de “prueba piloto de reorganización y reordenamiento urbano” se anunciará públicamente el siguiente paso, y “se va a comenzar a sancionar. Siempre estamos trabajando de persona a persona en el Juzgado. Desde nuestra llegada con Cristian (Speranza) al Juzgado, estamos trabajando la presencialidad y la entrevista. Entendemos que muchas veces nos podemos olvidar de la documentación, o el casco… la idea es que no, pero puede pasar, pero es un primer aviso, a la segunda, ya se considera reincidente y ahí se aplicaría la multa pecuniaria (monetaria). Eso lo vamos a ir anunciando con el correr del tiempo, a medida que veamos esta prueba piloto con los inspectores”, especificó Etcheverry.

Popularmente surge la inquietud acerca de la real aplicación de las multas en todos los casos que correspondan, por lo cual se le consultó a la Jueza de Faltas si serán severos en ese aspecto, a lo que respondió que «las multas se van a aplicar a todos por igual. De hecho, los montos no los establecemos nosotros, sino una ley nacional y una Ley provincial. Sí se puede tener, dependiendo el momento en que la persona se presenta en el Juzgado, el acceso al pago voluntario, que es una disminución del 50% de la multa, pero eso es algo que indica la Ley y se va a aplicar a todos por igual, sin excepciones”.

En este sentido, es importante aclarar que a diferencia de otras multas vehiculares (sobre rutas), en el caso de recibir una, se debe realizar el trámite en el Juzgado y el pago en la caja de la Municipalidad.

Finalmente, se especifica que “los inspectores van a estar debidamente identificados, con chaleco y credencial. Asimismo, van a estar trabajando en las habilitaciones de los comercios, en asesorar a los comerciantes que no estén habilitados en la actualidad, en gestionarles las habilitaciones y esas pequeñas cuestiones, además de pastizales y tránsito”. Por otro lado, se solicita “colaboración a todos con este nuevo cuerpo de inspectores para reorganizarnos y reordenarnos también nosotros como distritos”, concluyó Dra. Ailén Etcheverry.