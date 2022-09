Juegos Bonaerenses: Listado completo de los clasificados Final Provincial

Del 1 al 6 de octubre se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata, la final provincial de los Juegos Bonaerenses, donde General Paz contará con una nutrida delegación, que supera las 85 personas.

Los representantes del área de Deporte, sobre todo juvenil, son los más numerosos, pero los adultos mayores no se quedan atrás, y completan un platel de ocho participantes a los que se deben sumar los delegados y acompañantes. Por el área de Cultura, en esta oportunidad, solo dos adultas mayores lograron superar la instancia regional.

Este jueves, será el momento de despedir a los viajeros. Como cada edición, el Intendente Juan Manuel Álvarez estará a cargo de dicha tarea, pero además, este año habrá un show musical a cargo de El Kelito. La cita es el Paseo peatonal a las 18,30 hs., por lo que se invita a la comunidad a ser parte de este momento.

Nuestros representantes son:

HANDBALL PLAYA – SUB 16 MASCULINO

LANGE NAHUEL

URBAN MANUEL

OYHANART ELIAS

GONZALEZ LISANDRO

ARANDA DEMIAN

WOOLEY BAUTISTA

EGUILLOR BRENNA FACUNDO

TECNICO: MARCOS PALAVECINO

DELEGADO: MOYANO EUGENIA

BEACH VOLEY – SUB 18 FEMENINO

DURAN PILAR

SANTALUCIA TIARA

TECNICO: NICOLAS REY

VOLEIBOL – SUB 15 FEMENINO

DADDONA GUADALUPE

ESEIZA JULIETA

COSTANTINO NAARA

PIRIZ LETICIA

MASTRANGELO GIULIANA

SPERANZA LOLA

SANCHEZ MILENA

SALERNO AGOSTINA

TECNICO: EUGENIA DOBAÑO

VOLEIBOL – SUB 15 MASCULINO

DIAZ FAUSTO

CONSTANTINO ELIAS

ESEIZA BENJAMIN

OPORTO LUCAS

LETTIERI FRANCISCO

CONTRERAS FACUNDO

LARROUDE BAUTISTA

BLANCO RAMIRO

ALFARO THOMAS

SANTALUCIA BENJAMIN

TECNICO: JUAN BLANCO

VOLEIBOL – SUB 18 MASCULINO

MIGONE MATEO

CAZALA BRUNO

ZERUDO CRISTIAN

SANTAMARIA MAXIMO

ORPHANT ELIAS

VILLAR FABRICIO

ROBLEDO BLAS

DURAN NICOLAS

TECNICO: BRAIAN SANTERO

ATLETISMO CONVENCIONAL

LANZAMIENTO BALA – SUB 14 FEMENINO – SEQUEIRA FLORENCIA

LANZAMIENTO MARTILLO – SUB 14 FMENINO – TALLARICO DELFINA

LANZAMIENTO JABALINA – SUB 16 FEMENINO – BARRIENTOS EISMI

LANZAMIENTO MARTILLO – SUB 16 MASCULINO – 46. EICHEL MARTIN

LANZAMIENTO JABALINA – SUB 18 FEMENINO- WOOLEY LUISINA

LANZAMIENTO BALA – SUB 18 FEMENINO – SEQUEIRA NAARA

1500 METROS – SUB 18 MASCULINO – GRANITO AGUSTIN

TECNICO: GAGO MATIAS

DELEGADO: VERONICA FRANCIA

ATLETISMO PCD

LANZAMIENTO BALA : ALONSO JORGE

VELOCIDAD: DOMINGUEZ MILAGROS

TECNICO: GONZALEZ JAVIER

DELEGADO: MICUCCI KARINA

PCD: DIAZ CLAUDIO

NATACION UNIVERSITARIO FEMENINO

100 MTS. MARIPOSA

PRIETO GIULIANA

TECNICO: PEREZ RODRIGO

FUTBOL TENIS UNIVERSITARIO MASCULINO

GODOY JAVIER

VICECONTE NANDO

TENIS SINGLE – SUB 18 MASCULINO

CASTILLO TOMAS

TECNICO: CAMPILLO MATIAS

BONAERENSES EN CARRERA

SUB 18 – MASCULINO

BADANO URIEL

UNIVERSITARIO FEMENINO

ARCAJO EVELYN

TECNICO: LAURA MARINA

ADULTOS MAYORES

MASCULINO: ANDREOLI SANTIAGO

FEMENINO: CARNICELLI NORMA

TEJO MASCULINO A

PEREZ JOSE

PROSPERI ALBERTO

TEJO FEMENINO A

GARCIA CARMEN

MOLTENI SILVIA

DELEGADO: ROSA TOBIO

SAPO MASCULINO

DIAZ RAUL

ACOMPAÑANTE: SPIL MARCELO

BURAKO

ARIAS GRACIELA

DELEGADO: de ANDRES MARIA DE LOS ANGELES

CULTURA

DIBUJO: BASUALDO NOEMI

OBJETO TRIDIMENSIONAL: FERNANDEZ OLGA

Acompañantes

ORTIZ SANDRA

GIMENEZ JUAN JOSE

GANDOLFO SANDRA PAOLA

SUBSECRETARIO DE DEPORTES: URIBARRI JUAN PABLO

MEDICA: DIAZ ROSANA

PRENSA