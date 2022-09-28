ASAMBLEA CRISTIANA-EBEN-EZER RANCHOS CELEBRA SU 40° ANIVERSARIO

ASAMBLEA CRISTIANA-EBEN-EZER RANCHOS COMPARTE CON TODA LA COMUNIDAD DE GRAL. PAZ SU 40° ANIVERSARIO PREDICANDO LA PALABRA DE DIOS EN ESTE AMADO PUEBLO. AGRADECEMOS EN PRIMER LUGAR A DIOS NUESTRO SEÑOR, A NUESTROS MIEMBROS Y A TODA ESTA HERMOSA COMUNIDAD DE VECINOS Y AMIGOS QUE A LO LARGO DE ESTOS 40 AÑOS HEMOS COSECHADO CON GRAN ALEGRIA….HACEMOS MENCIÓN DE QUIEN FUE EL FUNDADOR DE ESTA GRAN OBRA, PASTOR JOSE MAIENZA Y A TANTOS QUE FUERON PARTE ESENCIAL DE NUESTRA HISTORIA…
A TODOS GRACIAS Y DIOS BENDIGA GRANDEMENTE NUESTRO AMADO PUEBLO DE RANCHOS. –
Pastor Horacio V. Maienza
1982 – 2022