Segmento Pesca: Temporada de tarariras

Por Luis o Ventimiglia / Pescador apasionado

Se viene con todo la temporada de taruchas (hoplias malabaricus): con los primeros calores empieza a calentar el agua y ellas a activarse.

El inicio de temporada está cerca, algunas los días más tibios ya están tomando artificiales. La especie que más nos gusta pescar, y que devolvemos en un 100 % a pesar de que cuando no hay veda (hablamos de ella hace 15 días) se permite llevar alguna.

En esta semana ya recibimos los primeros señuelos de Rubí para probar en nuestros relevamientos que comenzarán en octubre.

Nos mandaron Jerk, algunos Jump frog, cicuta minow, saar, bananas y otros. Señuelos artesanales fabricados en Córdoba por Marcelo Rubí Mignola, quien prueba hasta el cansancio cada modelo nuevo hasta lograr en ellos el efecto que desea, y recién ahí luego de modificarlos y optimizarlos, los larga al mercado para que nosotros los disfrutemos.

Para cada ámbito tiene un señuelo: paseantes, de superficie, subsuperficie, de profundidad; con una gama de tamaños y colores increíbles que logran volar a una distancia inimaginada, efecto que todos buscamos al lanzar un artificial.

A los comercios del ramo que aún no los comercialicen les aconsejamos pasar por el Instagram Señuelos Rubi para conocerlos y contactar por ese mismo medio a Marcelo o a su hija Agostina para poder tenerlos para el inicio de temporada. No digan que no les avisamos.

El Cocodrilo Fishing Team tiene programada ya media docena de notas relevamiento de taruchas las cuales les iremos contando en nuestros artículos y vídeos de YouTube a partir de mediados de octubre, cuando ya estén totalmente activas.

A los que nunca intentaron con artificiales: háganlo y verán que es un viaje sin regreso, siempre querrán capturarlas de esa manera ya sea spinning o baicasting, sentirán una sensación única e inigualable.

Gracias a todos por leernos, por escribirnos semana a semana y por consultarnos por lugares o productos. Nos hacen sentir muy queridos. A quienes no nos sigan aún, los invitamos a hacerlo por todas nuestras redes: Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Cocodrilo Fishing Team .

Como siempre les decimos: respeten vedas, medidas, cuotas permitidas, y no dejen basura en el lugar que visiten así nuestros hijos y nietos podrán disfrutar de nuestra pasión tanto como nosotros lo hacemos hoy.

Abrazo pescador.