Tenis: Abrió la inscripción para el 4° torneo Interclubes x Equipos

En esta oportunidad serán ocho los equipos que buscaran ser campeones, y se disputará el “Torneo Amoblamientos Rossi”.

El dato saliente en esta oportunidad, es la incorporación de El Canal Tenis de Brandsen, y el re ingreso de Club Atlético Chascomús 2. General Paz, participará, como es habitual con dos equipos.

Los jugadores interesados en ser parte de esta competencia organizada por la Liga Regional de Tenis, tendrán tiempo hasta el miércoles 28 de septiembre para inscribirse. Para más información, contactarse al 2241-586938 (Matías)

Equipos y Capitanes:

Deportivo Chascomús capitán Javier Sotelo y sub capitán Enzo Giacobone.

Golf Chascomús Country Club capitán Juan Brizzi.

Gral. Paz Tenis 1 Capitán Enrique Rescinito.

Gral. Paz Tenis 2 Darío Wooley y sub capitán Santiago Guzmán.

Cach 1 capitana Daniela Izurieta y sub capitana Rocío Legarralde.

Cach 2 capitán Adrián Arano y sub capitán Gregorio de Gracia.

El Canal Tenis capitán Gabriel García y sub capitán Pedro Gómez.

Bunker Tenis capitana Valentina Surdo y sub capitana Micaela Jaurretche.

Ranking actualizado

Luego de disputadas cinco etapas, los nuevos “número uno” son:

En Intermedia, con 300 puntos: Facundo Bailleres (Chascomús); en Segunda, con 264,50 puntos: Jorge Aldatz (Chascomús), en Tercera, con 310 puntos: Diego Sarchi (Ranchos); en Cuarta, con 264,50 puntos: German Altamirano (Chascomús); en Senior, con 400 puntos: Javier Pico (Chascomús); y en Quinta, con 312 puntos: Emiliano Bruno (Chascomús).

Info: LRT

