Ayelén Borda: “La Provincia está presente en cada uno de los distritos”

En diálogo con La Quinta Digital, la Directora Provincial de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, Ayelén Borda, se refirió al despliegue territorial que vienen realizando desde la gestión bonaerense. Además, aseveró que “Axel Kicillof no mira el color político” a la hora de brindar beneficios a los municipios, y dijo sobre el rol de la mujer en la política, “tenemos el enorme desafío de ser más concejalas, más presidentas de los concejos deliberantes, más intendentas y ocupar más lugares de decisión”.

Borda fue presidenta del concejo deliberante de General Paz y desde hace unos meses se desempeña en la dirección que depende del Ministerio de Gobierno que encabeza Cristina Álvarez Rodríguez.

“La gestión de Axel viene en crecimiento y se nota en cada uno de los distritos de todas las secciones cuando los visitamos”, indicó Borda, quien además aseveró que “La Provincia está presente en cada uno de los distritos”.

Asimismo, la funcionaria provincial desmintió a este medio la posibilidad que exista un trato diferencial con los intendentes que no son del Frente de Todos, “hemos recorrido todos los municipios porque Axel Kicillof no mira el color político como tampoco lo hace la ministra Álvarez Rodríguez. Vemos el agradecimiento y el respeto que hay de cada uno de los intendentes, independientemente de los colores políticos, y con esto me refiero específicamente no solo vecinalistas sino del espacio de Juntos por el Cambio, quienes reconocen la enorme gestión que viene haciendo la Provincia, cómo viene transformando a sus municipios”.

Borda también manifestó su acompañamiento a la gestión de Juan Manuel Álvarez en General Paz, “es una excelente intendente, viene gestionando muchísimo, eso es algo que lo caracteriza. Lo viene haciendo, lo hizo cuando acompañó al Vasco Veramendi, nuestro líder indiscutido del movimiento peronista que hoy es presidente del Partido Justicialista local. Pero también cuando asumió la enorme responsabilidad de ser intendente interino, y hoy es ese intendente electo que debe responder a las necesidades y lo hace de la mejor manera posible”.

“Las mujeres todavía tenemos un enorme desafío en el marco de la política y en los lugares de decisión”, opinó Borda que formó parte de la Red Federal de Concejalas que agrupa a las ediles de toda la Argentina. Y agregó, “entiendo que el rol de la mujer en la política ha ido creciendo durante el último tiempo y esto ha ocurrido, no en soledad, sino también por los grandes movimientos feministas, que fueron impulsando y acompañando el crecimiento de la mujer en la política. Tenemos el enorme desafío de ser más concejalas, más presidentas de los concejos deliberantes, más intendentas y ocupar más lugares de decisión política”.

Créditos: La Quinta Digital