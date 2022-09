El Siasgo “La Agustina” campeón del Torneo Nacional de Remonta y Veterinaria

Este domingo, el equipo de Pato de Villanueva se impuso a El Fogón en la final de oro, y se quedó con el ansiado título.

El Torneo Nacional de Remonta y Veterinaria, Copa “Cámara de la Industria Nacional Equina” organizada por la Federación Argentina de Pato y Horseball, tuvo lugar en el Campo Argentino de Pato, y congregó a 13 equipos.

En la instancia clasificatoria, los de General Paz debía enfrentarse a San Patricio, pero el partido fue suspendido. Más tarde, vencieron a La Estrella La Criolla por 11 a 8, logrando el pase a la semifinal, donde se midieron con LH Truco. El Siasgo logró una contundente victoria, terminando el encuentro 12- 3 ½.

La final se disputó contra El Fogón, a quienes derrotaron por 12 a 8 ½, logrando de esta manera el títulos de campeones que ostentaba El Parque.

El Siasgo “La Agustina” estuvo representado por Eduardo Cantero, Martín Chobadindegui, Alejandro Bauer y Benigno Garay, mientras que por el El Fogón jugaron Gabriel Re, Mauro Fortuni, Pablo González Truant y Sixto Sabatier.

Además, los de General Paz obtuvieron premio por Mejor ejemplar Mejor Jugador. Títulos que recayeron en “Lunar” y su propietario, Alejandro Bauer.

Resultados:

LH El Truco 9 1/2 vs SRVT 6

El Siasgo Vs San Patricio (suspendido)

Chascomús Balcarce 3 Vs La Estrella La Criolla 11 1/2

Gral. Balcarce 7 1/2 Vs Las Heras Los Mochitos 7

Chascomús A 9 vs El Fogón La Guarida 12

El Parque Los Gurises 15 1/2 Vs La Carreta 4

LH El Truco 12 VS San Miguel 6 1/2

El Siasgo 11 vs La Estrella La Criolla 8

Gral. Balcarce 5 VS El Fogón 16 1/2

1ª Semifinal EL SIASGO 12 vs General Las Heras Truco 3 1/2

2ª Semifinal El Fogón La Guarida 12 Vs El Parque 9

Copa de Plata: Chascomús A Vs SRVT

Fotos gentileza Vanesa Rodríguez