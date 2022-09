SegmentoPesca: ¿El equipo de pesca hace la diferencia?

Por Luis O. Ventimiglia/ Pescador apasionado

Como todos sabemos, hay en el mercado de la pesca deportiva millones de alternativas en marcas de cañas, reels, multi o monofilamentos, boyas, señuelos, anzuelos que utilizamos para nuestras diferentes pescas.

Pero en realidad, ¿hacen la diferencia?

Por supuesto que a mejor calidad de equipos, seguramente hagan una pequeña diferencia a la hora de los resultados finales en la pesca, pero creo personalmente que hay opciones para cada caso, que en precios más acomodados pueden dar el mismo resultado que otros que duplican su valor.

Por supuesto que en este artículo no le pondremos nombre a las herramientas que deben usar porque no se trata de eso, pero como yo siempre digo en nuestras notas, creo que el pescador es un “robador de secretos”. Por eso es que hay que mirar a quienes nos acompañan en cada pesca y ver en cada caso lo que da más resultado en ese momento, y para ese lugar. Por ejemplo además del color, el tamaño y el peso de las boyas observar el tamaño de los anzuelos, el largo de las brazoladas , la forma de encarnar, la forma en que dejan derivar sus líneas, el color de los señuelos que utilizan, la velocidad con que lo recogen , de la persona que está obteniendo mejor resultado en ese día.

Todos los detalles hacen (cuando el pez está difícil) que la pesca sea más efectiva. Y recuerden que no siempre los mismos equipos darán resultado. Las lagunas y lugares varían de una semana a la otra según vientos, temperaturas, y otros imponderables.

No es cuestión de equipos (o si, en algunos casos), sino de la experiencia en el lugar donde estamos pescando.

Es por eso que nosotros, que nuestro trabajo es relevar lugares y guías, le damos mucho valor a lo que en los días previos a nuestras notas y el día mismo del relevamiento, el guía nos va diciendo, y es también por eso que en la mayoría de los casos obtenemos buenos resultados, y no porque seamos mejores pescadores o tengamos equipos de más calidad.

Siempre los lugareños tienen la posta de lo que sucede en el lugar, hablen con ellos, pregunten, consulten, no tengan vergüenza; no se olviden que nadie sabe todo sobre la pesca. No nos creamos que somos los mejores, si no sepamos que siempre, en todo lugar aprenderemos algo nuevo, estén alertas y sean “Robadores de secretos” así obtendrán mejores pescas.

Y como siempre les decimos, cuiden el ámbito que visiten, respeten reglas y no dejen basura tirada.

Abrazo pescador.