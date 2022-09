Juan Carlos Veramendi: “Hemos tenido como respuesta, una negativa de que todo el pueblo esté representado en este momento”

Esta tarde en Plaza de Mayo se llevó adelante una jornada de reflexión, en repudio por el atentado sufrido el pasado jueves por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa, propuesta por el Partido Justicialista de General Paz, pretendía sumar a todas las fuerzas políticas del Distrito, bajo el lema “En defensa de la Democracia”.

Con el propósito de extender la invitación, el Presidente del Consejo del partido Justicialista, Juan Carlos Veramendi, mantuvo una reunión con los Presidentes de la Unión Cívica Radical, Alfio Risso y de Defensa Comunal, Valeria Motschakow, quienes rechazaron, más tarde, ser parte del evento, según lo expresó el propio Veramendi.

Un nutrido grupo de personas, muchos de ellos militantes oficialistas y funcionarios, incluido el Intendente Juan Manuel Álvarez; pero también otros vecinos que no comulgan con el peronismo o que incluso militan en otras facciones políticas, se hicieron presentes para ser parte de este acto democrático.

Ante la ausencia de las otras fuerzas políticas, hubo un solo orador, y se trató del Intendente (MC) Veramendi, quien inició su alocución diciendo que “nos hemos congregado por un motivo difícil de poder encuadrar dentro de las vivencias de los argentinos. Hemos vivido el ataque, el intento de e homicidio, más artero, dentro de la democracia”

“Solo Dios ha hecho que hoy podamos tener una Argentina en paz. Si el ataque a la Vicepresidenta hubiese dado los frutos que ese asesino, y tal vez, y desgraciadamente muchos otros hubiesen deseado, es difícil decirlo, pero seguramente un baño de sangre habría cubierto la Argentina tota. Porque un pueblo incontenible ante tamaña desgracia, tan artera acción, seguramente hubiese reaccionado, y cuando las masas reaccionan no hay medida”

“Es lamentable que no estemos todos los actores políticos de este pueblo en este momento de recogimiento, en este momento de pensar. Como Partido Justicialista hemos invitado a las otras fuerzas adversarias, pero no hemos tenido la respuesta esperada. Después de charlar con los presidentes de Defensa Comunal y la Unión Cívica Radical, hemos tenido como respuesta alrededor de las 10-11 de la noche una negativa de que todo el pueblo esté representado en este momento, y esto significa, lamentablemente, un retroceso, porque podríamos decir bien ‘tenemos que aprender’, pero no. No tenemos que aprender, porque hace algunos años, cuando la Democracia estuvo en peligro, cuando los carapintadas quisieron destruir al Dr. Alfonsín, el peronismo estuvo junto al radicalismo, y todos juntos tuvimos una Patria soberana, en busca de la paz que necesitábamos. Lamentablemente hoy no podemos decir lo mismo (…) hemos retrocedido en nuestro pensamiento, porque sabíamos cómo afrontar las grandes causas que afectaban a la Nación”

“seguramente en nuestro ámbito, si vivieran hombres como Orlando López Oleaga, como Negra Miccio y algunos concejales de esa talla, seguramente, el razonamiento sería otro. Que llame a la reflexión el accionar de sus mayores, para que hoy los dirigentes de los distintos partidos, tengamos conciencia de que entre todos tenemos que ser capaces de salir adelante en este momento”

“Podrá gustarnos o no el accionar de la Vicepresidenta, pero no por eso, porque no nos guste o no nos guste, nosotros los peronistas vamos a estar saliendo a matar a Macri, a Larreta o algún otro representante. Solamente estamos pensando en armar buenas propuestas para nuestros pueblos, para gobernar de una forma mejor. Es la democracia el único camino, por eso hoy es u7na jornada de reflexión entre todos, estén o no estén. Un llamado de atención, incluso a nuestras palabras, a las palabras de algunas personas de algunos medios, fundamentalmente Facebook u otras expresiones, se manifiestan quienes tienen responsabilidades, a lo mejor no del Gobierno, no de representantes del pueblo, pero sí son tan importantes como pueden ser maestros o profesionales… yo les pido que tengan mesura, que tengan cuidado con lo que escriben, porque ellos también, de una forma u otra, son formadores de la sociedad, y cuando sus alumnos, o la sociedad ve las cosas que escriben evidentemente marcan un camino que no es el mejor. Se puede disentir, se puede tener otra forma de pensar, pero el insulto, el agravio, el deseo de muerte, no corresponde en ninguna forma de pensar civilizada y con futuro en este país”.

“Simplemente pretendemos reflexión, pretendemos que no ocurra nunca más hechos que terminan siendo fortuitos, porque afortunadamente la impericia o Dios hizo que nuestra Vicepresidenta no sufriera ese atentado y permanezca para guiarnos por mucho tiempo a quienes abrazamos su causa, y por otro lado, el pueblo argentino que ha salido a las calles a venerarla, va a seguir teniendo por años su conducción.

“A todos los que hoy están acompañándonos, les agradecemos profundamente porque sabemos que todos ustedes no vienen a un acto político, sino a un momento de reflexión, de llamado de atención, de decir ‘aquí estamos’ para que nuestra argentina siga teniendo la paz que merecemos”, concluyó Juan Carlos Veramendi.

Paralelamente, los Bloques opositores lanzaron un comunicado repudiando el intento de asesinado de la Vicepresidenta:

“Desde nuestros bloques queremos manifestar una vez más el REPUDIO ABSOLUTO al atentado sufrido por la Vicepresidenta CRISTINA FERNANDEZ

Manifestar una y otra vez nuestro deseo de una vida en democracia plena, respetando las instituciones, las investiduras, la libertad y la dignidad de todos y cada uno de los habitantes de nuestra querida República.

Expresar, nuestro deseo y lucha porque sea JUSTICIA, este y todos los delitos que aún esperan en nuestro país.

Propiciar el diálogo, la PAZ, la libre expresión y LA NO VIOLENCIA EN LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO ARGENTINO

Solidaridad, con cada víctima de atentados horrendos que lamentablemente han acaecido en nuestro país, muchos de ellos sin justicia aún.

Velar por la seguridad, tal como lo manifestamos una y otra vez por nuestros vecinos del distrito y por todos los habitantes de ésta hermosa Patria.

Consolidar la DEMOCRACIA que tanto nos costó conseguir, con Unidad verdadera, con Respeto y con los valores que la construyeron.

No es momento de discursos políticos partidarios, es tiempo de brindar seguridad a la población, comprometiéndonos todos desde el lugar que nos toca, con la PAZ SOCIAL.”

Juntos – Juntos por el Cambio – Juntos por General Paz