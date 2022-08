Comienza a implementarse la campaña de separación en origen

Impulsada por la Secretaria de Producción y Medio ambiente, Prof. Paula Barrera, la iniciativa cuenta con diversos propósitos, que van desde el cuidado ambiental, hasta la reorganización laboral de los recuperadores urbanos.

Este jueves 1 de septiembre dará inicio la prueba piloto de recolección de residuos separados en origen. Esta se aplicará en un radio acotado de nuestra ciudad, los días martes y jueves a la mañana, y pretende extenderse a los demás barrios de la localidad, así como también al resto del distrito, en una próxima instancia.

La Secretaria de Producción y Medio Ambiente, Paula Barrera explica los detalles: “La campaña la iniciamos hace 15 días en un barrio que tomamos como prueba piloto, es el barrio que empieza en la rotonda, hasta la Laguna, y de ahí toda esa franja, hasta la Feria”.

“La separación en origen consta de la separación de residuos secos y residuos húmedos”, entre los primeros se encuentran los cartones, papeles, latas, vidrios (sano, fundamental que esto sea así). El requisito indispensable es que todos ellos estén limpios y secos, sin restos de comida o bebida.

“Obviamente las servilletas, pañuelos descartables, no sirven; una caja de pizza que está engrasada no (puede que la tapa si sea apta), envases de leche, los tetrabricks no tienen que tener restos de grasa. Si no nos vamos a tomar el trabajo de limpiarlos, directamente no lo ponemos dentro de los residuos secos, porque termine contaminando, mojando al resto”, explica Barrera. Igual situación ocurre con las botellas, las cuales deben vaciarse completamente antes de incluirlas.

“Todo esto es la famosa bolsa verde que será pasada a buscar los días martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. Después, de lunes a viernes a la noche sigue la recolección común en cualquier otra bolsa que no sea verde”, aclara.

Si bien en esta primera instancia, la recolección de los residuos separados en origen se realizará solo en una zona en particular, se recomienda desde la Secretaría que el resto de la comunidad se sume, llevando sus desechos al Punto Verde que se encuentra instalado desde hace algunos meses en la entrada de la Laguna de Ranchos. En tal sentido, Barrera contó que ha tenido muy buena recepción por parte de los vecinos la colocación de los contenedores, incluso debió incrementarse la frecuencia de vaciado a una vez por semana, cuando inicialmente se hacía cada 20 días.

Esta iniciativa, es un proyecto largamente esperado, e ideado muchas veces, pero que jamás se llevó a la práctica. La actual funcionaria ha tomado el desafío, y confía en que va a prosperar en un futuro no muy lejano.

Más allá del tema ambiental, este “proyecto que estamos trabajando desde hace nueve meses dentro de la Secretaría, acompañados por el Ministerio de Ambiente de la Provincia, está aprobado, y junto con esta campaña de separación en origen, está la puesta en valor de lo que nosotros llamamos Estación de Transferencia o basurales, como lo conoce la gente. Dentro del basural, tenemos lo que nosotros llamamos los recuperadores urbanos o cartoneros. Nosotros estamos organizando el trabajo de ellos, y la idea es poner en valor el trabajo que ellos hacen. Hay familias que hace veinte años que están trabajando, entonces la idea es poner en valor la Estación de Transferencia, ya se puso la luz, están entrando los albañiles para poner en condiciones los baños y que tengan acceso al agua. La posibilidad de que la maquinaria de Ambiente que ha llegado, pueda estar localizada en ese galpón, y que ellos sean los que hagan la clasificación de ese material. De hecho, ahora, ellos ya están informados en qué días y horario van a estar llegando esas bolsas verdes, y las van a estar esperando”, detalló la Secretaria.

En ese sentido, es importante remarcar que al llegar el material ya clasificado, cada uno de los recuperadores verá simplificado su trabajo y tomará para la venta lo que necesite. Incluso, los mismos compradores, ya están llegando directamente al lugar.

“La idea es que cuando esto lo empecemos a ampliar al resto de los barrios, lo que se termine trasladando al CEAMSE, sea realmente basura, lo que no sirve, y que ellos puedan recuperar el mayor material posible”, agregó.

“Es una prueba piloto y seguramente hay muchas cosas para mejorar. La Secretaría está abierta para cualquiera que quiera acercarse (…) la idea es hacer lo que corresponde, hacer lo que muchos municipios están haciendo: hacer la separación en origen y poder extenderla a todo el distrito”, cerró Paula Barrera.

BOLSAS VERDES

Es indispensable que los materiales secos sean colocados en bolsas de color verde, lo que lleva a que se presente la dificultad de no conseguirla con facilidad. Por lo cual también se trabaja en ese aspecto.

“En la campaña que hicimos, junto con la información que hicimos puerta a puerta, estuvimos dando bolsas verdes como para que la gente tenga para empezar. Acá hay varios locales que venden bolsas verdes, pero estábamos charlando con el Taller Protegido, que hace bolsas, y ver la posibilidad de que hagan además de las bolsas negras, las bolsas verdes para que la gente pueda ir a comprar; pero lo que nosotros también sugerimos es que si son muchos cartones/cajas, atarlos y sacarlos el día que corresponde”, recomienda y agrega que “dentro de la campaña hacemos mucho hincapié en que se saque en la mañana esa en la que va a pasar el camión, que no lo saquen a la noche. Que se respeten los días, primero que nada, porque el recolector común no va a levantar la bolsa verde, y por el otro, si dejamos la bolsa toda la noche se puede humedecer, y así no sirve. Es importante que la gente tome conciencia y saque el mismo día y si no es en bolsa verde, atado, pero no en bolsa de otro color, porque la identificación para los recuperadores urbanos, es la bolsa verde”.

HORARIOS DE RECOLECCIÓN

Martes y jueves desde las 9 hs. (solo en la cuadrícula piloto): Papeles, plásticos, metales, vidrios, envases tetra pack.

Lunes a viernes desde las 18 hs.: Materia orgánica, residuos sanitarios

Martes, jueves y sábado: Residuos de poda (ramas, pastos, hojas, etc)