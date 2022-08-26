CONCURSO DE PRECIOS ROPA DE TRABAJO

ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.

MATERIALES SOLICITADOS:

ROPA DE TRABAJO
MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
COLOR AZUL
EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.

Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES (para uso dieléctrico).

CANTIDAD A APROVISIONAR:

46 CAMISAS
46 PANTALONES
24 ZAPATOS DE SEGURIDAD (zapato o botín dieléctrico, cotizar ambos).

LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:

– ROPA STD
– ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALON Y CAMISA.

PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 31 DE AGOSTO 2022 13:00 hs.

PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:

CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX

INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.

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