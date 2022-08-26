ABIERTO SOLO A PROVEEDORES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ.
MATERIALES SOLICITADOS:
ROPA DE TRABAJO
MARCA OMBÚ (PRIMERA MARCA).
COLOR AZUL
EL EQUIPO CONSTA DE 2 CAMISAS 2 PANTALONES
1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD.
Características del Calzado de Seguridad BOTIN FRANCES (para uso dieléctrico).
CANTIDAD A APROVISIONAR:
46 CAMISAS
46 PANTALONES
24 ZAPATOS DE SEGURIDAD (zapato o botín dieléctrico, cotizar ambos).
LAS CAMISAS Y PANTALONES PRESUPUESTAR EN 2 VERSIONES:
– ROPA STD
– ROPA CON BANDA REFRACTARIA EN PIERNAS PANTALON Y CAMISA.
PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS MIERCOLES 31 DE AGOSTO 2022 13:00 hs.
PRESENTAR OFERTAS EN SOBRE CERRADO CON LA LEYENDA:
CONCURSO DE PRECIOS
ROPA DE TRABAJO
PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXX
INFORMAR CONDICIONES DE PAGO. (PUEDE PRESENTARSE MÁS DE UNA)
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.