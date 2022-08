Sergio Massa anunció un aumento del 15,53% en las jubilaciones

El aumento será para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, y comenzará a pagarse a partir del mes de septiembre.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció en la tarde de ayer un aumento del 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, los cuales empezarán a abonarse a parte del mes de septiembre.

Además, el Gobierno nacional otorgará un bono de hasta $ 7.000 en compensación por la elevada inflación de estos meses, que se pagará cada mes entre septiembre y noviembre, en tanto que en diciembre corresponde el nuevo aumento estipulado según la Ley de Movilidad 27.609.

El bono de $ 7 mil corresponderá a aquellos beneficiarios de la jubilación mínima, mientras que quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas el bono será de $ 4 mil.

De esta forma, la jubilación mínima pasará de los actuales $37.525 a ser en el mes de septiembre de $ 50.353. Así, la jubilación mínima aumentará en lo que va del año un 73,3%, y en el Gobierno estiman que crecerá por encima de la inflación que en junio marcó un alza del 64% internaual.

Por su parte, debido a que las asignaciones se encuentran sujetas por ley a los aumentos percibidos en las jubilaciones, todas las mismas tendrán un incremento igual del 15,53%. En consecuencia, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $8.471 en septiembre.

«Hace 6 días asumí como ministro. Junto a la titular de la ANSES Fernanda Raverta, anunciamos un aumento del 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se comenzará a pagar en septiembre y alcanzará a más de 16 millones de argentinas y argentinos», informó Sergio Massa.

Y añadió: «Además, con este nuevo aumento del 15,53% por la Ley de Movilidad mejoramos las asignaciones familiares, llevando la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo a $8.471».

JUBILACIONES E INFLACIÓN

El aumento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones venía siendo contemplado por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, quien aseguró que los mismos no significarán un desbalance en las ya comprometidas cuentas fiscales, ya que los nuevos incrementos se afrontarán con la mayor «recaudación que representa el adelanto de Ganancias», sostuvo.

Asimismo, el anuncio de las subas que realizó el titular del Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales, se da un día antes de que el INDEC informe el índice de precios para el mes de julio, que seguro será el peor mes del año y alcanzará una inflación récord histórica de más de 7% mensual.

La suba del 15,53% contemplada para el tercer trimestre del año por la Ley de Movilidad, no alcanzará a cubrir entonces el alza inflacionaria. Para el periodo julio-septiembre, la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) será del 20,0% en el trimestre, por lo que los jubilados habrán perdido frente a la inflación.

LEY DE MOVILIDAD: MACRI VS FERNÁNDEZ

Durante el año 2021, con la Ley de Movilidad de Alberto Fernández ya en vigencia, las jubilaciones le ganaron a la inflación por alrededor de 2 puntos porcentuales. En el primer trimestre, las jubilaciones ascendieron un 8,07% frente a una inflación del 12,92%, es decir que perdieron. Sin embargo, los siguientes trimestres la ecuación fue a la inversa: 12,12% vs 10,98% en el segundo trimestre; 12,39% vs 9,27% en el tercero y 12,11% vs 10,12% en el cuarto.

De este modo, a lo largo del 2021 la actualización en las jubilaciones ascendió al 52,67% cuando el INDEC notificó una inflación del 50,79%.

Según el cálculo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la Ley de Movilidad impulsada por Juntos por el Cambio en 2017 -y reformada en 2020- hubiera dado una suba de las jubilaciones en todo el 2021 del 49,6%, es decir que hubieran quedado por debajo de la fórmula de Alberto Fernández e incluso por debajo de la inflación del año pasado.

Para lo que va del 2022, en el primer trimestre la actualización jubilatoria fue del 12,28% y perdió contra el 16,07% de inflación; en el segundo trimestre la suba fue del 15% y tampoco logró superar la inflación del 17,3%, por lo cual para compensar el Gobierno otorgó un bono de $6.000 en abril. A la vez que a los desocupados y trabajadoras de casas particulares incorporó otro monto de $12.000 en mayo.

Así y todo, en el 2022 los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones vienen corriendo por detrás del alza inflacionaria.

