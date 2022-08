Axel Martínez: “Me preocupo más en sumar experiencia, peleas y aprender de todos”

Con una carrera promisoria, que se fortalece día a día, el púgil ranchero Axel Martínez busca llegar al profesionalismo próximamente, y para ello se prepara con “peleas difíciles” que lo obliguen a superar sus propias barreras.

Este sábado, en el Club Central Norte de Laferrere, disputó un nuevo combate. Esta vez por el título de la Liga de las Estrellas frente el experimentado Alexis Magallanes representante del Cabaña Boxing Club, ante quien perdió por puntos.

“Yo me vi ganador, y todos abajo del ring me vieron ganador, pero es muy difícil a veces cuando arman un festival para esa persona, ir y ganarle al local por puntos. Hay que noquearlos, sino a veces te roban la pelea, como me pasó a mi este fin de semana”, cuenta Axel a MD.

Pese al resultado, “nos vinimos contentos porque estoy peleando fuera de mi categoría, una categoría más pesada que la mía para medirme con más pesados, más grandes, para cuando entre el profesionalismo poder estar bien y estar más fuerte. Pero bien… a parte, un rival con más de 50 peleas que tiene hechas”, explica.

“Me sentí bien, ganador y estuvo lindo. Ahora nos vamos a preparar para el 9 de septiembre que voy por el título de la Liga Bonaerense en Chascomús», adelanta Martínez

La cantidad de peleas que viene realizando a lo largo del año han sido muchas y con altibajos, pero todas y cada una de ellas tienen el mismo objetivo: Fortalecerlo para cuando llegue la etapa de pelear en el campo rentado.

“En este momento, no le estoy prestando atención, no me preocupo por el fallo porque se cómo son los fallos de amateur. Me preocupo más en sumar experiencia, sumar peleas y de aprender de todos ahora, en una categoría más pesada que la mía. Y todos con más cantidad de peleas, para poder llegar más afilado al profesionalismo”, argumenta.

Consultado acerca de si está cerca el momento de dar el siguiente paso, Axel asegura que “la idea es hacerme profesional el año que viene. No sé todavía la fecha, pero me gustaría el año que viene”

“Todo depende cómo venga la carrera amateur, por eso estoy haciendo ahora metiendo estas peleas difíciles, con rivales de otra categoría y con mucha experiencia, mucha cantidad de peleas. Tienen el doble y más, de cantidad de peleas que tengo yo. Me gusta medirme con ellos, para prepararme para el profesionalismo, porque cuando yo en el profesionalismo suba en mi categoría a pelear con profesionales con la misma categoría que yo, me voy a tener fe, sé que voy a estar preparado, y me voy a sentir fuerte; así que venimos haciendo ahora estas peleas con los mejores. Ahora trato de enfrentarme a lo más difícil que se pueda. Voy por eso, y me siento bien, me bajo bien. Les doy pelea, ellos disparan, los corro todo el ring, los sigo porque me siento fuerte, tengo bien la pegada, me siento fuerte y la idea es ir al profesionalismo con el equipo el año que viene”, cierra Axel Martínez.