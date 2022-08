Ciclismo: Excelente fin de semana para Sergio y Omar Fredes, Alejandro y Enzo Tallarico

Una vez más, nuestros representantes pedalistas tuvieron un muy desempeño a lo largo del fin de semana, cosechando nuevos podios para su nómina.

El sábado, en Lanús corrieron padre e hijo Fredes, logrando ambos un lugar en el podio. En el caso de Omar, corrió en Master C1, donde se ubicó en el tercer escalón, y en Master C2 lideró la carrera. Por su parte, Sergio llegó tercero a la meta de la Clase Elite, detrás de Claudio Arone y Lukas Dundic.

El día domingo fue el turno de lucirse los Tallarico, quienes se quedaron con los triunfos en Elite y Master B. Omar Fredes volvió a correr, y nuevamente hizo podio.

Enzo Tallarico ganó la categoría mayor, y completaron podio Mauricio Trozzi y Ariel Sivori.

Su padre, Alejandro, se impuso en la Master B, seguido por Augusto Deluchi y Federico Gómez.

Finalmente, en la Master C, Roberto Valerga logró el primer puesto, 2º Omar Aielo y 3° José Omar Fredes.

Clasificaciones generales de Lanús:

Master E1

1 Romero Rolando – Maschwitz

2 Benítez Ángel – Quilmes

3 Martínez Norberto – Monte Grande

4 Larghero Héctor – CABA

5 Quintana Héctor – City Bell

Master E2

1 Penas Héctor – Turdera

2 Gómez Héctor – Lanús

Master D1

1 Young David – Chascomús

2 Tonlorenzi Jose -Moreno

3 Alborzen Gustavo – Banfield

4 Pedraza Oscar – Sourdeaux

5 Iriberri Ricardo – Campana

Master D2

1 Galán Alberto – Calzada

2 Arce Rene – Lanús

3 Arone Nicolás – San Justo

Debutantes

1 Albornoz Alexis – Pompeya

2 Rojas Aaron – Grand Bourg

3 Zarlenga Nicolás – Gral. Rodríguez

4 Cortez Hugo – Dock Sur

5 Cabaña Damián – Longhamps

Damas

1 Valoris Alejandra – San Nicolás

2 Prezioso Alejandra – Ituzaingó

3 Calandra Constanza – La Plata

Master C1

1 Sánchez Mauricio – Pronunciamiento

2 Carosio Leonardo – Morón

3 Fredes Omar – Ranchos

4 Rios Marcelo – Pilar

5 Sasso Raul – Uruguay

Master C2

1 Fredes Omar – Ranchos

2 Morlandi Juan – CABA

3 Maldonado Moisés – Lanús

Elite II

1 Calderón De La Barca Valentín – Marcos Paz

2 Noguera Mauro – Longchamps

Master A

1 González Diego – José C. Paz

2 Del Grosso Jonathan – S. Martin

3 Larraz Mariano – Olavarría

Elite

1 Arone Claudio – San Justo

2 Dundic Lukas – Lanús Municipio

3 Fredes Sergio – Ranchos

4 Clavero Cristian – Sat

5 Rosello Valentín – C. Casares

Master B

1 Hernández Sergio – Mar Del Plata

2 Raisevich Javier – CABA

3 Puyo Mario – La Plata

4 Ferreyra Fernando – Morón

5 De Giorgio Jorge – Lanfranfox

Fotos e info : Marcela Sciscente / Lililucho Ratto

Resultados generales de Lomas de Zamora

Debutantes

1°) Sebastián Sao – Monte Grande

2°) Fabio Bastian – R. Escalada

3°) Nicolás Zarlenga – Gral. Rodríguez

4°) Diego Vargas – Hurlingham

5°) Ezequiel Dutil – S. Lugares

Master E 1

1°) Juan Carlos Haedo – Chascomús

2°) Rolando Romero – Maschwitz

3°) José Carabajal – C.A.B.A.

4°) Norberto Martínez – M. Grande

5°) Ángel Benítez – Quilmes

Master E 2

1°) Rolando Cañete – Ituzaingo

2°) Rodolfo Perez – Berazategui

3°) Héctor Penas – Turdera

4°) Héctor Gómez – Lanús

5°) Juan Carlos Santamaria – Avellaneda

Master D

1°) Gustavo Alborzen – Banfield

2°) Oscar Pedraza – Don Torcuato

3°) Horacio Casinghino – Chascomús

4°) Mario Ricardo Avaca – S. M. Monte

5°) David Young – Chascomús

Master C

1°) Roberto Valerga – Lobos

2°) Omar Aielo – Chivilcoy

3°) José Omar Fredes – Ranchos

4°) Adrián Guisande – San Isidro

5°) Daniel Manco – C.A.B.A.

Damas

1°) Agustina Muños – C.A.B.A.

2°) Daniela Romina Jobse – Berazategui

3°) Rosina Bertolini – La Plata

4°) Agustina Fernández – Bs. As.

5°) Alejandra Prezioso – Ituzaingo

Infantiles

Bruno Manzilo – V. Ballester

Juana González – Lujan

Ángelo Villordo – Lobos

Ángelo Delleville

Joaquín Delleville

Catalina Giscafre – Los Polvorines

Gabriel Rodríguez – Esc. Zap.

Leandro Polo – Esc. Zap.

Isaías Elizmendi – Lobos

Elías Elizmendi – Lobos

Martínez Freite – Los Polvorines

Benjamin Carballo – Chascomús

Máximo González – Ciudadela

Ciana Miaranda – La Plata

Santino Diego – L. Zamora

Nahuel Polo – Esc. Zap.

Fernando Polo – Esc. Zap.

Mauricio Tejerina – Esc. Zap.

Agustín Pintos – Esc. Zap.

Santiago Fernández – Gral. Rodríguez

Master A

1°) Lucas Andrés Ciafardini – Chascomús

2°) Juan Kiffer – Gral. Belgrano

3°) Guido Santa Cruz – Olavarría

4°) Mauricio Manzilo – V. Ballester

5°) Valentín Calderón de la Barca – M. Paz

Master B

1°) Roberto Alejandro Tallarico – Chascomús

2°) Augusto Deluchi – Rodados Polizo

3°) Federico Gómez – LanFran Fox

4°) Mariano Maciel – GSB

5°) Pablo Fernández – MGP

Elite / Sub 23 / Juniors

1°) Enzo Tallarico – Chascomús

2°) Mauricio Trozzi – Chivilcoy

3°) Ariel Sivori – Chivilcoy

4°) Facundo Bazzi – La Plata

5°) Valentín Rosello – KTM

6°) Santiago Torres – Chascomús

INFORMACIÓN Y FOTOS: Hugo Estigarribia

